Subprefeito da Zona Oeste 2, Bruno Scooby, esteve no local e acionou a Polícia Militar - Reprodução / Redes sociais

Publicado 03/02/2026 08:27

Rio - Um homem embriagado foi preso por furtar um ônibus em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, e circulado de forma desgovernada por diversas ruas do bairro, nesta segunda-feira (2).

Segundo relatos, um motoboy flagrou a situação e seguiu o motorista, ajudando a impedir um acidente.

Depois disso, agentes da subprefeitura da Zona Oeste 2, incluindo o subprefeito Bruno Scooby, estiveram no local e acionaram a Polícia Militar, relatando que o detido apresentava sinais de embriaguez.

A PM informou que os militares do 14º BPM (Bangu) estavam apoiando uma operação na área do 40º BPM (Campo Grande), quando foram informados que um homem havia assumido a direção de um ônibus na Rua Campo Grande.

Os policiais prenderam o envolvido e encaminharam ele para a 35ª DP (Campo Grande).

De acordo com a Civil, ele foi autuado em flagrante por furto.