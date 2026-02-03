Rodrigo Bacellar (União) é investigado pela Polícia Federal - Divulgação

Publicado 03/02/2026 20:27 | Atualizado 03/02/2026 21:48

Rio - O deputado estadual Rodrigo Bacellar (União) voltou a pedir licença do mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) nesta terça-feira (3). O afastamento vai até o próximo dia 11. Ele não compareceu à primeira sessão que marcou o início do ano legislativo, alegando tratar de assuntos pessoais. Em dezembro, Bacellar já havia solicitado afastamento do cargo por dez dias e emendou o período com o recesso da Casa.

Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), o parlamentar também está afastado do cargo de presidente da Alerj e faz uso de tornozeleira eletrônica. Atualmente, quem ocupa a presidência da Alerj é o vice, Guilherme Delaroli (PL).



Preso por vazar informações sigilosas



O deputado estadual foi alvo da Operação Unha e Carne contra vazamento de informações sigilosas de uma investigação que prendeu o então parlamentar Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, em setembro.

De acordo com a PF, a ação mira agentes públicos envolvidos no vazamento que levou à obstrução da investigação da Operação Zargun, que prendeu TH Joias, por usar o mandato de deputado estadual, do qual foi destituído, para intermediar a compra e venda de drogas, fuzis e equipamentos antidrones destinados a comunidades controladas pelo Comando Vermelho (CV).