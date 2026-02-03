Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT) - Divulgação

Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT) Divulgação

Publicado 03/02/2026 17:11

Rio - Um incêndio atingiu um galpão da Escola Nacional de Botânica Tropical, na Rua Pacheco Leão, no Jardim Botânico, Zona Sul, na tarde desta terça-feira (3).

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel da Gávea foram acionados para combater as chamas e o fogo foi completamente controlado em pouco tempo. Não houve registro de feridos e nem sobre o que pode ter causado o incêndio.