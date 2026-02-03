Rua Constante Ramos, em Copacabana será interditada por uma semana - Reprodução / Google Maps

Rua Constante Ramos, em Copacabana será interditada por uma semana Reprodução / Google Maps

Publicado 03/02/2026 20:14

Rio - O trânsito em Copacabana sofrerá algumas mudanças a partir desta terça-feira (3) por causa de uma obra de drenagem realizada pela Secretaria Municipal de Conservação no trecho da Rua Constante Ramos entre a Domingos Ferreira e a Avenida Atlântica. A liberação está prevista para às 23h59 da próxima terça (10).

Para orientar os motoristas, a CET-Rio divulgou uma operação especial de trânsito. Quem pretende seguir em direção à Avenida Atlântica precisa fazer rotas alternativas. O desvio indicado é pela Rua Domingos Ferreira, com retorno na Avenida Nossa Senhora de Copacabana pela Rua Barão de Ipanema e, na sequência, ir pela Rua Santa Clara até chegar à orla.



Toda a movimentação será acompanhada por técnicos do Centro de Operações Rio (COR-Rio) por meio de câmeras de monitoramento.