Rua Constante Ramos, em Copacabana será interditada por uma semana Reprodução / Google Maps
Toda a movimentação será acompanhada por técnicos do Centro de Operações Rio (COR-Rio) por meio de câmeras de monitoramento.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Rua Constante Ramos, em Copacabana será interditada por uma semana Reprodução / Google Maps
Obras de drenagem alteram trânsito em ruas de Copacabana a partir desta terça
Mudança provisória é feita por causa de uma obra de drenagem realizada pela Secretaria Municipal de Conservação
Eduardo Paes: governo federal manterá restrição de passageiros no aeroporto Santos Dumont
Desde outubro de 2023, regras preveem a redistribuição de voos entre os dois terminais da cidade
PM de folga mata suspeito em tentativa de assalto na Barra da Tijuca
Agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) apreenderam com a vítima um revólver calibre 38 e um aparelho celular
PM retorna a Senador Camará para retirar barricadas e prende suspeito com fuzil
Moradores viveram clima de tensão durante a manhã desta terça-feira (3) durante a operação policial
Prefeitura batiza Polo Gastronômico do Cachambi em homenagem a cantor morto em assalto
Leonardo Pereira Afonso de Souza, o Leozinho, estava com a mulher quando foi abordado por bandidos, no mês passado
Incêndio atinge galpão da Escola Nacional de Botânica Tropical, no Jardim Botânico
Não houve registro de feridos e nem sobre o que pode ter causado o incêndio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.