Cantor morreu baleado após assalto no Cachambi, na Zona Norte - Reprodução

Publicado 03/02/2026 17:28

Rio – A Prefeitura do Rio vai rebatizar o Polo Gastronômico do Cachambi, na Zona Norte, em homenagem ao cantor Leonardo Pereira Afonso de Souza, conhecido como Leozinho, morto em tentativa de assalto , no mês passado. A medida foi publicada na edição desta terça-feira (3) do Diário Oficial do Município.

No decreto, o prefeito Eduardo Paes (PSD) destaca que a nova denominação, Polo Gastronômico e Cultural do Baixo Cachambi Cantor Leozinho, leva em consideração a "relevância cultural, artística e social" do artista, além da sua forte identificação com o bairro, incluindo a "contribuição para a valorização da cultura popular e da identidade local".

A homenagem a Leozinho por meio do nome do polo - que conta com diversos bares e quiosques, muitos com música ao vivo - já está valendo, de acordo com o decreto da Prefeitura. Entretanto, questionada sobre uma estimativa para a instalação de novos materiais informativos e sinalizações no local, a administração municipal não retornou até o momento.

O Caso

De acordo com as testemunhas, em 23 de janeiro, criminosos em uma moto abordaram Leozinho e a mulher dele quando o casal desembarcava de um carro para chegar à festa de um sobrinho da vítima, na Rua Basílio de Brito. O cantor teria dito à companheira que entrasse rapidamente na casa e ao reagir à ação, os bandidos atiraram, o atingindo com três tiros, e fugiram.

Segundo o pronunciamento mais recente da Polícia Civil sobre o caso, os bandidos envolvidos no crime haviam roubado uma motocicleta e estavam assaltando pedestres na região, pouco antes do ataque ao cantor. Policiais civis da DHC buscam imagens de câmeras de segurança e testemunhas, para conseguirem informações que levem aos autores do crime.

O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones 2253-1177 ou 0300-253-1177; no WhatsApp Anonimizado (21) 2253-1177; ou por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.