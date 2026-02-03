Aeroporto Santos Dumont continuará com o número de voos limitados - Divulgação/Infraero

Publicado 03/02/2026 19:03

A política de restrição de passageiros no Aeroporto Santos Dumont (SDU) será mantida pelo governo federal, de acordo com o prefeito Eduardo Paes. O anúncio sobre a manutenção da diretriz de integração dos dois principais aeroportos foi feito nesta terça-feira (3) pelo prefeito após agenda no Palácio do Planalto. O ministro de Portos e Aeroportos (MPor), Silvio Costa Filho, divulgou o encontro em seu perfil na rede social X.



Na foto, o prefeito e o ministro estão ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Vitória para o Galeão! Em reunião hoje com o presidente @lulaoficial e o ministro @Silvio_CFilho , decidiu-se pela revogação DO DESPACHO DECISÓRIO N.6/2025 DO MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS que no final do ano passado flexibilizou o número de passageiros no aeroporto Santos… pic.twitter.com/qaYNUJZ1fN — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 3, 2026

"O Governo Federal decidiu revogar a decisão que flexibilizava as restrições do Aeroporto Santos Dumont. A medida foi motivada pelo expressivo crescimento da aviação e do turismo no estado do Rio de Janeiro, o que levou a uma discussão conjunta sobre a construção de uma agenda estratégica voltada ao fortalecimento da aviação civil no estado", disse o ministro.Desde outubro de 2023, regras preveem a redistribuição de voos e o uso coordenado dos terminais com o objetivo de fortalecer o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antônio Carlos Jobim e garantir a complementaridade dos serviços com o Santos Dumont.A possibilidade de flexibilização gradual das restrições operacionais no SDU vinha sendo criticada por Paes nos últimos meses. O entendimento é de que a medida poderia comprometer o processo de recuperação do Galeão.Em dezembro, ele declarou que "forças ocultas" buscavam alterar, por intermédio da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a política de restrição de voos no SDU. As declarações foram repudiadas pela Anac, que negou qualquer atuação "às escuras" ou a existência de "forças ocultas".Em nota divulgada nesta terça-feira, 3, o prefeito do Rio disse ter enfatizado que "os números não mentem" ao se referir à importância da restrição de passageiros no aeroporto na área central da cidade."As medidas tomadas pelo presidente Lula no início de seu mandato permitiram a recuperação do aeroporto do Galeão, aumentando o número de turistas e negócios para o Estado do Rio "O Galeão bateu recorde de passageiros em 2025: foram 17,8 milhões de viajantes, crescimento de 125% em relação a 2023. No dia 30 de março haverá um leilão de venda assistida envolvendo o aeroporto. O edital, com o contrato repactuado, prevê a realização de um processo competitivo simplificado, com lance mínimo de R$ 932 milhões pela operação sob novos parâmetros.