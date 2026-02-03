Marido de vítima fez denúncia contra os golpistas na 78ª DP (Fonseca) - Reprodução/Google Maps

Publicado 03/02/2026 22:05

Rio – Dois criminosos foram presos em flagrante, nesta terça-feira (3), em Niterói, na Região Metropolitana, enquanto tentavam aplicar um golpe conhecido como “falsa entrega de exames”. O marido de uma mulher abordada por telefone pela dupla fez a denúncia.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, já desconfiado, esteve na sede da 78ª DP (Fonseca) relatando que sua esposa havia recebido uma ligação, de um suposto hospital, sobre exames médicos que seriam entregues em sua residência mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$ 5,99 – valor que seria, provavelmente, alterado no momento da liquidação. A propósito, o serviço só poderia ser quitado via cartão bancário.

Já no endereço informado, os golpistas, em resposta à abordagem policial logo ao chegarem, admitiram integrar uma quadrilha com base em São Paulo. Eles recebiam uma porcentagem sobre os valores obtidos nas fraudes.

Com a dupla, os agentes apreenderam quatro máquinas de cartão bancário e dois aparelhos celulares, além da motocicleta usada na ação, que tinha placa adulterada - uma segunda placa foi encontrada dentro do banco do veículo.

Já na sede da 78ª DP, os criminosos foram autuados por tentativa de estelionato, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação criminosa. A Polícia Civil informou que segue com as investigações para identificar todos os integrantes da organização criminosa.