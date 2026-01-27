Leozinho foi baleado por bandidos quando chegava a uma festaDivulgação/Disque Denúncia

Rio - O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações que ajudem a identificar os envolvidos na morte de Leonardo Pereira Afonso de Souza, 38. O cantor de pagode foi atingido por três tiros durante um assalto, no Cachambi, Zona Norte, e não resistiu. O crime aconteceu na última sexta-feira (23) e é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). 
De acordo com as testemunhas, Leozinho, como era conhecido, e a mulher foram abordados por criminosos em uma motocicleta no momento em que desembarcavam de um carro, ao chegarem à festa de um sobrinho da vítima, na Rua Basílio de Brito. O cantor teria dito à companheira que entrasse rapidamente na casa e ao reagir à ação, os bandidos atiraram, atingindo Leonardo com três tiros, e fugiram. 
O pagodeiro chegou a ser socorrido por moradores ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte, e passou por cirurgia. Amigos iniciaram uma campanha de doação de sangue, mas a vítima morreu horas depois. O corpo de Leozinho foi sepultado no último domingo (25), ao som de uma roda de samba, no Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária. Horas depois, parentes e amigos fizeram uma queima de fogos em homenagem à vítima, entre as Ruas Cachambi e Honório, no Cachambi. 
Segundo as investigações, os bandidos envolvidos na morte de Leonardo haviam roubado uma motocicleta e estavam assaltando pedestres na região, pouco antes do ataque ao cantor. Policiais civis da DHC buscam imagens de câmeras de segurança e testemunhas, para conseguirem informações que levem aos autores do crime. 
O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones 2253-1177 ou 0300-253-1177; no WhatsApp Anonimizado (21) 2253-1177; ou por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido. 
