Leozinho foi baleado por bandidos quando chegava a uma festa - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 27/01/2026 09:35

Rio - O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações que ajudem a identificar os envolvidos na morte de Leonardo Pereira Afonso de Souza, 38. O cantor de pagode foi atingido por três tiros durante um assalto , no Cachambi, Zona Norte, e não resistiu. O crime aconteceu na última sexta-feira (23) e é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

De acordo com as testemunhas, Leozinho, como era conhecido, e a mulher foram abordados por criminosos em uma motocicleta no momento em que desembarcavam de um carro, ao chegarem à festa de um sobrinho da vítima, na Rua Basílio de Brito. O cantor teria dito à companheira que entrasse rapidamente na casa e ao reagir à ação, os bandidos atiraram, atingindo Leonardo com três tiros, e fugiram.

Segundo as investigações, os bandidos envolvidos na morte de Leonardo haviam roubado uma motocicleta e estavam assaltando pedestres na região, pouco antes do ataque ao cantor. Policiais civis da DHC buscam imagens de câmeras de segurança e testemunhas, para conseguirem informações que levem aos autores do crime.

O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones 2253-1177 ou 0300-253-1177; no WhatsApp Anonimizado (21) 2253-1177; ou por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.