Thamires França, de 23 anos, deixa dois filhos, um de 2 e outro, de 7Acervo pessoal

Publicado 27/01/2026 21:28 | Atualizado 27/01/2026 21:48

Rio – As facadas que resultaram na morte de Thamires Moreira França da Silva , de 23 anos, nesta terça-feira (27), em Itaboraí, na Região Metropolitana, não foram o primeiro ataque que ela recebeu de João Filipi da Silva Santos, com quem manteve um relacionamento por três anos. Em ao menos outras duas oportunidades, por ciúmes, o homem, de 28 anos, que já está preso, a havia agredido.

“Ela já tinha feito uma denúncia contra ele, chegando a ir na delegacia. Mas opolicial disse ‘vai para casa tentar resolver’. E na semana passada, ele tentou enforcá-la e a minha mãe ligou para o 190, e abriu nova ocorrência, mas nada aconteceu”, disse, em entrevista ao DIA, Thaynara Halbout, irmã da vítima.

Thamires tinha um filho de 7 anos, fruto de outro relacionamento e que estava em férias com o pai, e um caçula de 2 anos, que testemunhou o próprio pai esfaqueando sua mãe, dentro da casa dela. “Ele viu todo o ocorrido. Neste momento está sob os cuidados da tia, mas amanhã a tutela dele volta para avó e ficará comigo”, explicou Thaynara.

A jovem trabalhava em uma empresa de decoração para festas e eventos, em Campo Grande, mas cursava Enfermagem: "O sonho dela era terminar o curso e poder dar uma vida melhor aos filhos”, relatou Thaynara, recordando como era a irmã em família: “Uma mãe dedicada, que tirava dela para dar aos filhos. Muito querida por todos, de uma personalidade forte, sempre vivia alegre e sorrindo. Sempre muito disposta a ajudar a todos".

O velório de Thamires está marcado para essa quarta (28), às 12h, no Cemitério São João Batista, no Centro de Itaboraí. O sepultamento acontece às 14h.

A vítima já havia feito um registro na Lei Maria da Penha contra João. A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para tentar um posicionamento sobre as reclamações feitas por Thaynara em relação a denúncias anteriores feitas pela irmã.

Preso em Minas Gerais

A mãe da vítima, Márcia Cristina Moreira dos Santos, também ficou ferida no ataque promovido por João. Um vizinho a levou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manilha, junto com Thamires, que não resistiu e morreu no local. Márcia foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, com um corte no braço. A direção da unidade comunicou que ela teve alta à revelia.

Já João Filipi acabou detido em Minas Gerais, horas depois do crime, após trabalho em conjunto entre a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e a Força Especial de Controle de Divisas do Governo do Rio, responsável pela Operação Foco (antigo Programa Barreira Fiscal).

“Ele foi preso em Minas porque a perseguição se estendeu", disse ao DIA o delegado Willians Batista de Souza, titular da especializada.