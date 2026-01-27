Cidade terá temperaturas elevadas, mas também chances de pancadas de chuva nos próximos dias - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 27/01/2026 17:06

Rio - Os próximos dias na cidade do Rio apresentarão temperaturas elevadas, com máximas chegando aos 37°C e previsão de pancadas de chuva isoladas diariamente, segundo o Alerta Rio. O sol aparece entre nuvens, mas a combinação de calor e umidade deve provocar instabilidades. Apenas na sexta-feira (30) é que o tempo deve mudar.

Para esta quarta-feira (28), a previsão é de um dia abafado, com o céu variando entre nublado e parcialmente nublado. A temperatura máxima deve atingir os 37°C na Zona Oeste e 34°C nas demais regiões, com possibilidade de chuva fraca a moderada em pontos isolados a partir da tarde.

Na quinta-feira (29), o calor atinge o pico, repetindo a máxima de 37°C e mantendo o risco de pancadas de chuva típicas de verão no fim do dia.

O tempo muda na sexta-feira (30) e a temperatura não passa dos 31°C, com pancadas de chuva podendo ocorrer já a partir da manhã.

Para o fim de semana, o calor volta a ganhar força no sábado (31), com máxima de 33°C e no domingo (1º), o mês de fevereiro começa com a mesma tendência de sol entre nuvens e pancadas de chuva isoladas.