Adriano Imperador fez um desabafo sobre golpe sofrido por sua mãeReprodução / Instagram @adrianoimperador

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio -  O delegado titular da 42ª DP (Recreio), Alan Luxardo, vai ouvir o dono da conta bancária que recebeu R$ 15 mil da mãe do ex-jogador Adriano Imperador. O valor foi transferido por Rosilda Ribeiro, de 65 anos, após um golpe aplicado contra a família do ídolo do Flamengo. Ao DIA, Luxardo afirmou que espera ouvir os envolvidos no caso ainda nesta semana.
Segundo Adriano, o golpista usou inteligência artificial para se passar por ele. O relato sobre o crime foi feito nas redes sociais. "Minha mãe acabou de depositar R$ 15 mil em uma conta que estava se passando por mim. Pessoal, não troquei de número, meu número é o mesmo. Esse safado aí, é melhor você devolver, cara! Porque eu vou atrás de você. Não se mexe com família!", disse.
 