Criminosos sequestraram ao menos nove ônibus na região de Madureira, nesta terça (27)Reprodução/Instagram

Publicado 27/01/2026 17:37

Rio – Criminosos sequestraram 16 ônibus e os utilizaram como barricadas em diferentes vias de Madureira e Rocha Miranda, na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (27). O ataque se deu em represália a uma ação da Polícia Militar na região.

Segundo o Rio Ônibus, sindicato das empresas viárias, 26 linhas sofreram desvios preventivos em seus itinerários depois que os bandidos renderam os motoristas e retiraram as chaves dos veículos nas avenidas Edgar Romero, Conselheiro Galvão, Leopoldino de Oliveira e Estrada do Otaviano, em Madureira, e Estrada do Barro Vermelho, em Rocha Miranda.

Às 19h, o sindicato divulgou que quase todos os coletivos já haviam sido retirados, restando apenas um em Rocha Miranda, mas muitas linhas permaneciam impactadas.

O ataque também impactou o BRT. A Mobi-Rio, responsável pelo sistema, informou, por volta de 17h40, que quatro linhas ficaram suspensas, por mais de uma hora e meia, no trecho entre as estações Madureira Manaceia e Vicente de Carvalho, no corredor Transcarioca. Foram elas: 46 (Alvorada x Penha), 42 (Madureira x Galeão), 43 (Santa Efigênia x Fundão) e 31 (Alvorada x Vicente de Carvalho).

O Centro de Operações Rio (COR), comunicou que a Edgard Romero, no sentido Madureira, ficou cerca de uma hora parcialmente interditada próximo a Avenida Vicente de Carvalho. Às 18h40, a via foi liberada.

Ônibus ainda na via:

C27029 - 774 Jardim América x Madureira



Ônibus utilizados como barricadas já recuperados:

B27174 - 639 Jardim América x Saens Peña

A29028 - 711 Rocha Miranda x Rio Comprido

B32571 - 298 Acari x Castelo

B27085 - 639 Jardim América x Saens Peña

D86300 - 918 Jardim Violeta x Bonsucesso

C44697 - 712 Cascadura x Irajá

B32563 - 298 Acari x Castelo

B27154 - 639 Jardim América x Saens Peña

B27184 - 774 Jardim América x Madureira

C27035 - 775 Jardim América x Madureira

D33054 - 737 Santíssimo x Cascadura

B44550 - 685 Irajá x Meier

B32573 - 298 Acari x Castelo

Linhas impactadas no momento:

298 Acari x Castelo

639 Jardim América x Saens Peña

711 Rocha Miranda x Rio Comprido

737 Santíssimo x Cascadura

926 Senador Camará x Penha

298 (Acari x Castelo)

355 (Madureira x Praça Tiradentes)

SR355 (Madureira x Praça Tiradentes)

639 (Jardim América x Saens Peña)

685 (Irajá x Méier)

SVA685 (Irajá x Méier)

SVB685 (Irajá x Méier)

737 (Santíssimo x Cascadura)

774 (Madureira x Jardim América)

SV774 (Madureira x Jardim América)

775 (Madureira x Jardim América)

712 (Irajá x Cascadura)

721 (Vila Cruzeiro x Cascadura)

SV777 (Padre Miguel x Madureira)

778 (Pavuna x Cascadura)

918 (Bangu - Jd. Violeta x Bonsucesso)

928 (Marechal Hermes x Bonsucesso)

940 (Madureira x Ramos)

975 (Madureira x Fundão)

790 (Campo Grande x Cascadura)

SV790 (Campo Grande x Cascadura)

A ação criminosa levou pânico a quem passava pela região nesta tarde. Em uma postagem de uma página de rede social dedicada a Madureira, uma passageira suplicou: "Tem muita gente nos BRT esperando acalmar a situação pra ir embora"

Outro usuário do transporte público relatou: “Tentaram parar o 778 que eu estava na Conselheiro Galvão. O motorista não parou”. Um outro resumiu: “Rio de Janeiro não tem paz”.

Procurada para se pronunciar sobre a operação e prisões, a PM não retornou até o momento. O espaço segue à disposição.