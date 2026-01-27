Rio – Criminosos sequestraram 16 ônibus e os utilizaram como barricadas em diferentes vias de Madureira e Rocha Miranda, na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (27). O ataque se deu em represália a uma ação da Polícia Militar na região.
Segundo o Rio Ônibus, sindicato das empresas viárias, 26 linhas sofreram desvios preventivos em seus itinerários depois que os bandidos renderam os motoristas e retiraram as chaves dos veículos nas avenidas Edgar Romero, Conselheiro Galvão, Leopoldino de Oliveira e Estrada do Otaviano, em Madureira, e Estrada do Barro Vermelho, em Rocha Miranda.
Às 19h, o sindicato divulgou que quase todos os coletivos já haviam sido retirados, restando apenas um em Rocha Miranda, mas muitas linhas permaneciam impactadas.
O ataque também impactou o BRT. A Mobi-Rio, responsável pelo sistema, informou, por volta de 17h40, que quatro linhas ficaram suspensas, por mais de uma hora e meia, no trecho entre as estações Madureira Manaceia e Vicente de Carvalho, no corredor Transcarioca. Foram elas: 46 (Alvorada x Penha), 42 (Madureira x Galeão), 43 (Santa Efigênia x Fundão) e 31 (Alvorada x Vicente de Carvalho).
O Centro de Operações Rio (COR), comunicou que a Edgard Romero, no sentido Madureira, ficou cerca de uma hora parcialmente interditada próximo a Avenida Vicente de Carvalho. Às 18h40, a via foi liberada.
Ônibus ainda na via: C27029 - 774 Jardim América x Madureira
Ônibus utilizados como barricadas já recuperados: B27174 - 639 Jardim América x Saens Peña A29028 - 711 Rocha Miranda x Rio Comprido B32571 - 298 Acari x Castelo B27085 - 639 Jardim América x Saens Peña D86300 - 918 Jardim Violeta x Bonsucesso C44697 - 712 Cascadura x Irajá B32563 - 298 Acari x Castelo B27154 - 639 Jardim América x Saens Peña B27184 - 774 Jardim América x Madureira C27035 - 775 Jardim América x Madureira D33054 - 737 Santíssimo x Cascadura B44550 - 685 Irajá x Meier B32573 - 298 Acari x Castelo
Linhas impactadas no momento: 298 Acari x Castelo 639 Jardim América x Saens Peña 711 Rocha Miranda x Rio Comprido 737 Santíssimo x Cascadura 926 Senador Camará x Penha 298 (Acari x Castelo) 355 (Madureira x Praça Tiradentes) SR355 (Madureira x Praça Tiradentes) 639 (Jardim América x Saens Peña) 685 (Irajá x Méier) SVA685 (Irajá x Méier) SVB685 (Irajá x Méier) 737 (Santíssimo x Cascadura) 774 (Madureira x Jardim América) SV774 (Madureira x Jardim América) 775 (Madureira x Jardim América) 712 (Irajá x Cascadura) 721 (Vila Cruzeiro x Cascadura) SV777 (Padre Miguel x Madureira) 778 (Pavuna x Cascadura) 918 (Bangu - Jd. Violeta x Bonsucesso) 928 (Marechal Hermes x Bonsucesso) 940 (Madureira x Ramos) 975 (Madureira x Fundão) 790 (Campo Grande x Cascadura) SV790 (Campo Grande x Cascadura)
A ação criminosa levou pânico a quem passava pela região nesta tarde. Em uma postagem de uma página de rede social dedicada a Madureira, uma passageira suplicou: "Tem muita gente nos BRT esperando acalmar a situação pra ir embora"
Outro usuário do transporte público relatou: “Tentaram parar o 778 que eu estava na Conselheiro Galvão. O motorista não parou”. Um outro resumiu: “Rio de Janeiro não tem paz”.
Procurada para se pronunciar sobre a operação e prisões, a PM não retornou até o momento. O espaço segue à disposição.
