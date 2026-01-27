Policial militar foi detido por agentes da 33ª DP (Realengo) - Reprodução

Publicado 27/01/2026 19:51

Rio - A Polícia Civil prendeu um sargento da Polícia Militar, de 49 anos, denunciado por estupro de vulnerável contra a própria enteada. O agente, lotado no 9º BPM (Rocha Miranda), foi detido na última quarta-feira (21) em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Ele permanece preso na Unidade Prisional da Polícia Militar (UPPM), em Niterói.

Segundo as investigações, o crime acontecia desde que a vítima tinha oito anos de idade, agora com 15. Em depoimento à 33ª DP (Realengo), a adolescente disse que o padrasto a ameaçava para que não contasse nada à mãe. Ainda segundo ela, em diversas ocasiões o PM chegava a intimidá-la, ainda criança na época, exibindo sua arma.



O nome do sargento não será divulgado para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Em nota, a PM disse que não compactua com possíveis desvios de conduta ou com o cometimento de crimes praticados por seus integrantes. Afirmou ainda que pune com rigor os envolvidos sempre que os fatos são devidamente constatados.

