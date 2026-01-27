Polícia Federal apreendeu cerca de 120 aparelhos importados ilegalmente da China Reprodução
Homem é preso em flagrante em depósito ilegal de equipamentos de visão noturna
Aparelhos trazidos da China eram recebidos por 'laranjas' para esconder os verdadeiros compradores
PM é preso dentro de batalhão suspeito de liderar quadrilha que fraudava a Caixa
Agente tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de organização criminosa
Bandidos usam ônibus como barricadas após operação da PM em Madureira
Mais de 20 linhas foram afetadas de acordo com informações do Rio Ônibus
Rio terá calor de até 37°C e previsão de chuva isolada até domingo
Segundo o Alerta Rio, a cidade terá dias de sol entre nuvens e instabilidade típica de verão
Vídeo: homenagens na quadra da Estácio de Sá marcam despedida a Bira Haway
Músicos que tiveram a carreira impulsionada pelo produtor, entre eles Xande de Pilares, estiveram no sepultamento
Júri popular de PMs acusados de matar Thiago Flausino é adiado por divergência de prova
Julgamento iria ocorrer na tarde desta terça-feira (27); familiares do jovem, morto durante operação na Cidade de Deus, reclamaram sobre tratamento
