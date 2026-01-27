Polícia Federal apreendeu cerca de 120 aparelhos importados ilegalmente da China - Reprodução

Publicado 27/01/2026 18:33 | Atualizado 27/01/2026 18:38

Rio - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal, na manhã desta terça-feira (27), em Seropédica, na Baixada Fluminense. Ele era o responsável por um depósito que abrigava cerca de 120 equipamentos de visão noturna importados ilegalmente da China. A prisão ocorreu durante a "Operação Sentinela", em conjunto com a Receita Federal para desarticular uma rede de contrabando de materiais controlados importados irregularmente.

Segundo a PF, o esquema utilizava "laranjas" para receber as remessas internacionais. Essa tática era fundamental para ocultar a identidade dos reais compradores e dos destinatários finais dos aparelhos no Brasil.

O suspeito cuidava de toda a logística de estocagem para fins comerciais na região. Ele foi levado para a Superintendência da PF e responderá pelo crime de manter em depósito produtos contrabandeados. O material foi apreendido.