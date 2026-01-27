Uma denúncia anônima levou os agentes ao local onde ocorria o desmanche de motocicletas - Divulgação/Segov

Publicado 27/01/2026 16:23

Rio – Quatro homens foram presos, nesta terça-feira (27), em um ponto de desmanche de motocicletas roubadas em Niterói, na Região Metropolitana. A ação foi uma parceria entre a Operação Segurança Presente e a Polícia Civil.

De acordo com a Secretaria de Governo (Segov), responsável pelo Segurança Presente, uma denúncia anônima, por meio de um aplicativo de mensagens, levou os agentes ao imóvel, na região do Largo da Batalha, onde estavam Bernardo da Silva Guedes Pereira, de 19 anos; Leonardo Dutra Alves, de 24; Marcelo Alves Honório Gouvêa, de 18 anos; e Jhonnata da Silva dos Santos, de 20.

Foram encontrados diversos itens frutos de crimes, como duas motocicletas inteiras; outras duas desmontadas, com registro de roubo; quatro aparelhos celulares e um iPad; e várias peças, incluindo pneus, rodas, carcaças e paralamas.

As equipes levaram os presos e todo o material apreendido para a 76ª DP (Niterói). Eles vão responder por associação criminosa e receptação. A Polícia Civil segue investigando o caso.