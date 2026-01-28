Publicado 28/01/2026 00:00

Ao alertar para o aumento da desinformação nas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral recoloca o tema no centro do processo democrático. O recado é claro: o desafio eleitoral já não se limita ao voto, mas ao controle das narrativas que o antecedem e o distorcem.

Ao chamar Nikolas Ferreira de “06”, associando-o simbolicamente aos filhos de Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama sinalizou pertencimento político. Nikolas, hoje um quadro proeminente da direita, amplia projeção desde que ancorado no capital simbólico da família Bolsonaro.