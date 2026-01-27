PM acabou detido dentro do 9º BPM (Rocha Miranda) - Google Maps

Publicado 27/01/2026 18:02

Rio - A Polícia Federal prendeu, na tarde desta terça-feira (27), em Rocha Miranda, na Zona Norte, um policial militar suspeito de liderar uma quadrilha que aplicava fraudes contra a Caixa Econômica Federal. O agente, que já era considerado foragido da Justiça, estaria envolvido no esquema criminoso desde 2019, com atuação em diversos estados do país.

Após levantamento de dados e troca de informações, policiais da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (Delefaz) localizaram o PM no 9º BPM (Rocha Miranda) e cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio.



O suspeito foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio e, em seguida, encaminhado ao Batalhão Especial Prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de organização criminosa.

Procurada, a PM ainda não comentou sobre o caso.