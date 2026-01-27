Velório de Bira Haway teve início na terça-feira (26), na quadra da escola de samba Estácio de Sá - Arquivo pessoal

Velório de Bira Haway teve início na terça-feira (26), na quadra da escola de samba Estácio de SáArquivo pessoal

Publicado 27/01/2026 16:53

Rio - "Ícone das produções e shows de pagode no Rio." Foi assim que familiares e amigos lembraram o produtor Bira Haway durante a cerimônia de despedida realizada na quadra da escola de samba Estácio de Sá, na Região Central da cidade. Ao todo, foram 24 horas de velório, iniciado na segunda (26) e encerrado nesta terça-feira (27).

Durante a despedida na quadra da agremiação, músicos que tiveram a carreira impulsionada por Bira Haway, entre eles Xande de Pilares, marcaram presença para prestar as últimas homenagens ao produtor.

Na noite de segunda-feira (26), a bateria da escola de samba Estácio de Sá prestou homenagens durante o velório de Bira Haway, um dos ícones das produções e shows de pagode no Rio.



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/IJPtw0jq54 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 27, 2026

Muitos deles se emocionaram ao lembrar do apoio recebido nos bastidores da cena do pagode carioca. A cerimônia também contou com uma homenagem especial da bateria da escola de samba, da qual Bira costumava desfilar, em um momento que reuniu roda de pagode, aplausos, lágrimas e reverência. O clima era de gratidão pela trajetória construída ao longo de décadas, misturada à tristeza pela partida dele.

Nas redes sociais, também houve manifestações de homenagem. O músico Everton Chierici destacou a trajetória do produtor. "Bira Haway foi um ícone das produções e shows de pagode no Rio. Sujeito que conheci, calmo, assertivo, músico, sincero, empresário e arranjador. Seu papel era 'ganhar dinheiro'. Ajudou muitos músicos. Pai de Anderson, do Molejo, também falecido", escreveu.





Em seguida, o corpo foi levado para o Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste, onde aconteceu uma nova cerimônia de despedida, entre 10h e 14h, na capela 9.



Bira Haway era pai do cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, que Outro amigo recordou os momentos vividos ao lado de Bira. "Vou levar para sempre nossas lembranças e tudo que aprendi com você. Que você brilhe eternamente no céu. Perdemos um grande amigo, e o céu ganhou mais um anjo maravilhoso. É difícil expressar em palavras a falta que você vai fazer, mas saiba que vamos honrar seu legado e sua memória para sempre."Em seguida, o corpo foi levado para o Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste, onde aconteceu uma nova cerimônia de despedida, entre 10h e 14h, na capela 9.Bira Haway era pai do cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, que morreu em abril de 2024 em decorrência de complicações de um câncer inguinal , tumor raro que atinge a região da virilha, e foi diagnosticado em 2022.

Ele morreu neste domingo (25), aos 74 anos, após passar mal na última quarta-feira (21) e ser internado na UPA da Cidade de Deus, onde foi diagnosticada insuficiência cardíaca. O produtor chegou a ser transferido para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu.



O produtor começou a trajetória musical como percussionista na noite paulistana e, depois, atuou também como cantor e intérprete de escolas de samba. Nos anos 80, passou a trabalhar como produtor, função que exerceu junto a vários grupos de samba e pagode como Molejo, Exaltasamba, Soweto, Samprazer e Grupo Revelação.



