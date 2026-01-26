Bira Haway - Reprodução/Instagram

Bira Haway Reprodução/Instagram

Publicado 26/01/2026 10:54

Rio - O velório do produtor Bira Haway, pai de Anderson Leonardo, do grupo Molejo, será realizado nesta segunda-feira na quadra da escola de samba da Estácio de Sá, Região Central do Rio. Serão quase 24 horas de despedida do artista.

A cerimônia começa às 15h e acontece até às 8h de terça-feira, quando o corpo seguirá para o Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste, onde uma nova despedida de família e amigos ocorre de 10h às 14h.

Velório será realizado em dois locais e terá mais de 24h de duração Reprodução / Redes Sociais

Bira faleceu neste domingo (25), aos 74 anos, após passar mal na última quarta-feira (21) e ser internado na UPA da Cidade de Deus, onde foi diagnosticada insuficiência cardíaca. O produtor chegou a ser transferido para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu.

Ele começou a trajetória musical como percussionista na noite paulistana e, depois, atuou também como cantor e intérprete de escolas de samba. Nos anos 80, passou a trabalhar como produtor, função que exerceu junto a vários grupos de samba e pagode como Molejo, Exaltasamba, Soweto, Samprazer e Grupo Revelação.

Seu filho, o vocalista Anderson Leonardo, morreu em abril de 2024, devido a complicações de um câncer inguinal, um tumor raro que afeta a região da virilha, diagnosticado em 2022.