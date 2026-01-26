Os dois foram presos dentro da 41ª DP (Tanque) - Divulgação / Polícia Civil

Os dois foram presos dentro da 41ª DP (Tanque)Divulgação / Polícia Civil

Publicado 26/01/2026 21:11

Rio - Policiais da 41ª DP (Tanque) prenderam em flagrante, neste domingo (25), dois integrantes de uma quadrilha especializada em furtar cabos de energia. Eles se disfarçavam de equipe de uma concessionária de energia para simular serviços de manutenção e foram detidos no momento em que se preparavam para furtar cabos subterrâneos de energia elétrica próximo à Cidade de Deus, na Zona Sudoeste.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo ainda utilizava caminhões e equipamentos de perfuração, além de uniformes da concessionária, para disfarçar o crime. Após denúncias, os agentes encontraram os dois investigados abrindo um buraco na calçada da Rua Edgar Werneck.

Eles tentaram fugir e o motorista do caminhão chegou a avançar contra a viatura policial para escapar do cerco tático, mas foi contido pelas equipes da 41ª DP (Tanque). Já o comparsa tentou se esconder entre veículos que estavam estacionados e também acabou preso em flagrante.

Os dois relataram que haviam sido contratados para realizar a perfuração da via mediante pagamento de R$ 200 e o material seria levado a um ferro-velho. As investigações continuam para identificar outros integrantes da quadrilha.