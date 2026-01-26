O cabo Fonseca (E) e o sargento Araújo levaram Jaqueline e a pequena Ana Clara ao Hospital Albert Schweitzer - Divulgação/PMERJ

Publicado 26/01/2026 19:32 | Atualizado 26/01/2026 21:54

Rio – Uma mulher deu à luz uma bebê dentro de uma viatura da Polícia Militar, na manhã desta segunda-feira (26), em Realengo, na Zona Oeste.

De acordo com a PM, o 3º sargento Washington Luiz de Souza Araújo e o cabo Vitor Fonseca da Silva receberam chamado para auxiliar Jaqueline Alves de Souza, que estava em trabalho de parto, na Rua Bernardo de Vasconcelos. Os agentes, do 14º BPM (Bangu), a acomodaram na viatura para levá-la a uma unidade médica.

A menina, no entanto, nasceu a caminho do hospital, com o auxílio dos policiais.

Eles levaram Jaqueline e a recém-nascida Ana Clara ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, também em Realengo. A direção da unidade informou que elas passam bem, sob cuidados da equipe médica especializada.