Manoel Saturnino da Silva foi preso pela 59ª DP (Duque de Caxias) - Divulgação

Manoel Saturnino da Silva foi preso pela 59ª DP (Duque de Caxias)Divulgação

Publicado 26/01/2026 17:32

Rio - Manoel Saturnino da Silva Neto, que estava foragido após atirar em um vizinho , acabou preso na tarde desta segunda-feira (26), na Baixada Fluminense. Ele se entregou na 59ª DP (Duque de Caxias), acompanhado de um advogado. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ).

Manoel Saturnino da Silva atirou quando a vítima se aproximou gravando a discussão com o celular Reprodução/X

O autor dos disparos prestou depoimento durante toda a tarde e permaneceu detido. O crime aconteceu no último sábado (24) , em Jardim Gramacho, Duque de Caxias. Segundo testemunhas, a discussão teria sido motivada por um conflito envolvendo o acesso a um terreno. Manoel atirou três vezes contra o vizinho, Jorge Franklin Rocha Lisboa.

Entenda o caso



De acordo com o depoimento de uma irmã da vítima, Manoel é dono de um imóvel em um terreno na Avenida Darcy Vargas, com uma entrada que dá acesso aos fundos da propriedade dela, na Rua Joaquim José Soares. Ela conta que o vizinho construiu um muro para impedir a passagem, mas ela conseguiu autorização judicial para derrubar a estrutura erguida.



Na oitiva, a irmã da vítima relatou que Manoel não estava em caso no momento em que o muro foi derrubado, mas chegou quando um chaveiro contratado por ela tentava acessar o imóvel. A mulher então pediu para que o profissional parasse o serviço e tentou resolver a situação com o vizinho. Entretanto, após se recusar a permitir que o acesso entre os terrenos permanecesse aberto, ele teria entrado na residência e saído com um revólver.



Segundo o depoimento da mulher, nesse momento, Jorge chegou ao local e passou a filmar Manoel armado. As imagens feitas por ele mostram o homem e algumas testemunhas em volta, quando uma delas diz para que ele chame a polícia. "Pode chamar, eu não vou soltar a arma", declara o agressor no registro. Em seguida, a vítima se aproxima e o atirador faz ao menos três disparos. O homem baleado sai correndo, enquanto os outros vizinhos se desesperam.



Jorge Franklin segue internado no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC) depois de ter sofrido perfurações na clavícula e lombar esquerdo e passado por procedimento cirúrgico. O paciente tem quadro estável e está lúcido e orientado.