O homem atirou quando a vítima se aproximou gravando a discussão com o celularReprodução/X

Publicado 26/01/2026 15:03

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) decretou a prisão temporária do homem que atirou em um vizinho . O crime aconteceu no bairro Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no último sábado (24), e a briga foi motivada por conta do acesso de um terreno. Manoel Saturnino da Silva Neto fugiu depois de fazer três disparos contra Jorge Franklin Rocha Lisboa e já é considerado foragido.

A decisão da Justiça determinou prisão temporária por 30 dias, para evitar que Manoel atrapalhe as investigações. "Há fortes indícios da autoria do crime de homicídio, na forma tentada, e a prisão do indiciado faz-se imprescindível para o êxito das investigações e para garantia da ordem pública, mormente diante do risco de coação das testemunhas, visto que o crime foi praticado enquanto a vítima filmava o representado", diz o documento.

De acordo com o depoimento de uma irmã de Jorge Franklin, Manoel é dono de um imóvel em um terreno na Avenida Darcy Vargas, com uma entrada que dá acesso aos fundos da propriedade dela, na Rua Joaquim José Soares. Ela conta que o vizinho construiu um muro para impedir a passagem, mas ela conseguiu autorização judicial para derrubar a estrutura erguida.

Na oitiva, a irmã da vítima relatou que Manoel não estava em caso no momento em que o muro foi derrubado, mas chegou quando um chaveiro contratado por ela tentava acessar o imóvel. A mulher então pediu para que o profissional parasse o serviço e tentou resolver a situação com o vizinho. Entretanto, após se recusar a permitir que o acesso entre os terrenos permanecesse aberto, ele teria entrado na residência e saído com um revólver.

Segundo o depoimento da mulher, nesse momento, Jorge chegou ao local e passou a filmar Manoel armado. As imagens feitas por ele mostram o homem e algumas testemunhas em volta, quando uma delas diz para que ele chame a polícia. "Pode chamar, eu não vou soltar a arma", declara o agressor no registro. Em seguida, a vítima se aproxima e o atirador faz ao menos três disparos. O homem baleado sai correndo, enquanto os outros vizinhos se desesperam.