Incidente aconteceu na Avenida Juscelino Kubitscheck, em Resende, neste domingo (25) - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/01/2026 11:41

Rio - Um carro caiu em um cratera após o asfalto ceder, no fim da manhã deste domingo (25), em Resende, no Sul Fluminense. Não houve registro de feridos.

O incidente aconteceu na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Itapuca, por volta das 11h20. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o automóvel com as rodas traseiras suspensas enquanto toda a parte dianteira está dentro do buraco. O veículo ainda entrou em contato com água no interior da cratera.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel de Resende foi acionada, mas os ocupantes do carro não precisaram de atendimento médico.

De acordo com a Prefeitura de Resende, houve o rompimento da rede de esgoto na Avenida Juscelino Kubitschek e a cratera foi aberta na pista devido ao processo de erosão.

"A concessionária responsável pelo saneamento básico já atua para reduzir a pressão da rede. A empresa responsável pela obra do condomínio próximo foi notificada. Uma inspeção mais detalhada foi realizada e uma reunião será realizada nesta segunda-feira (26) para definir as próximas ações. A administração municipal segue acompanhando a situação e adotando as providências necessárias", diz a nota.

A área foi isolada pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos como medida de segurança. Em um comentário nas redes sociais, o prefeito Tande Vieira destacou que esse problema é responsabilidade da construtora que fez um grande condomínio na região, que é a MRV. Ainda de acordo com o prefeito, o incidente já aconteceu outras vezes. "Já estamos cobrando o reparo imediato", disse.

Procurada, a MRV informou que a execução das vias foi realizada por uma empresa contratada especializada em obras de infraestrutura, em conformidade com as normas técnicas e as boas práticas de engenharia.

"Durante o processo houve fiscalização dos órgãos públicos competentes atestando a boa qualidade dos serviços e concluindo no recebimento dos serviços pelo município", diz a nota.

Depois de tomar conhecimento do ocorrido, a MRV iniciou uma apuração interna junto à equipe contratada responsável pela obra, que já se encontra em contato com os órgãos locais para avaliar as causas e como proceder com as eventuais medidas necessárias.