Publicado 27/01/2026 00:00

Ao atribuir a queda de um raio em um ato político a um sinal divino, Nikolas Ferreira aciona o simbolismo como ferramenta de mobilização. A política moderna se move por gestos e narrativas, e figuras capazes de personificar movimentos tendem a ganhar centralidade, mesmo fora da disputa formal.

Ao enviar seu “czar anti-imigração” a Minnesota após a morte de um manifestante, Donald Trump transforma uma crise local em sinal político nacional. A resposta reforça a estratégia de centralizar o debate migratório pela força do gesto — e não pela mediação institucional.