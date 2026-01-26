Prisão foi feita por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) Reprodução
Homem é preso em Niterói após manter ex em cárcere e agredi-la
Agressor já era procurado pela polícia e chegou a retirar a vítima de dentro de um carro de aplicativo para espancá-la
Justiça Federal ordena retirada de 'puxadinhos' na praia da Barra da Tijuca
Decks, mobiliário e coberturas na faixa de areia deverão ser removidos imediatamente
Preso homem que atirou no vizinho durante discussão em Duque de Caxias
Manoel Saturnino era considerado foragido da Justiça do Rio e se entregou nesta segunda-feira (26)
Eduardo Paes anuncia suspensão do leilão do terreno da Feira de São Cristóvão
Prefeito informou nas redes sociais um acordo para o pagamento da dívida da RioTur
Vídeo: agentes do Segurança Presente são flagrados dormindo em viatura
Imagens que viralizaram nas redes sociais foram feitas na Central do Brasil
Acidente entre caminhão e moto deixa um morto na Avenida Brasil
Colisão entre caminhão e motocicleta no sentido Centro causou retenção no tráfego
