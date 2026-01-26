Prisão foi feita por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) - Reprodução

Publicado 26/01/2026 19:25

Rio - Um homem foi preso no Centro de Niterói, nesta segunda-feira (26), acusado de manter a ex-namorada em cárcere privado e persegui-la. A prisão foi feita por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo, após uma série de ataques violentos feitos na semana passada.

As investigações começaram depois que a mãe da vítima comunicou o desaparecimento da filha. Segundo a Polícia Civil, o homem foi até o trabalho da ex-companheira e a forçou a acompanhá-lo. Na quarta-feira (21), o cativeiro onde a mulher estava foi localizado pela polícia e ela foi resgatada, mas o criminoso fugiu.

O homem continuou perseguindo a ex-companheira mesmo sabendo que estava sendo procurado. Na sexta-feira (23), a mulher percebeu que estava sendo seguida por ele, que estava em uma moto, enquanto ela viajava em um carro de aplicativo. O motorista ainda tentou despistá-lo, mas precisou parar o veículo atrás de um ônibus. Nesse momento, o homem a arrancou do carro e passou a agredi-la com socos, chutes e golpes de capacete. O espancamento só foi interrompido após a intervenção dos pedestres.

O agressor responderá pelos crimes de perseguição (stalking), descumprimento de medida protetiva e lesão corporal.