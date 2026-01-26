Rio - O prefeito Eduardo Paes anunciou, na tarde desta segunda-feira (26), em uma postagem nas redes sociais, a suspensão do leilão do terreno do Centro de Tradições Nordestinas Luiz Gonzaga, conhecido popularmente como Feira de São Cristóvão. De acordo com Paes, a Prefeitura do Rio chegou a um acordo para o pagamento de uma dívida da RioTur, que levaria o espaço para arrematação.
Acabamos de fechar acordo para pagamento de uma dívida da RioTur que colocava o Pavilhão de São Cristóvão sob risco de Leilão . Leilão suspenso e continua com o incrível Centro Luíz Gonzaga de Tradições Nordestinas! pic.twitter.com/KNEuTenUDm
O pavilhão de São Cristóvão iria à leilão com lance mínimo de quase R$ 25 milhões devido a um processo movido pela União contra a Riotur, responsável pelo espaço, por dívidas fiscais e trabalhistas. Entre os feirantes, a possível venda gerou medo e incertezas quanto à continuidade das atividades no espaço.
"São mais de 600 feirantes lá dentro, como vão tirar aquelas famílias todas? Ou vão explorá-los comercialmente? Quem for comprar tem que analisar 40 vezes o que vai acontecer no futuro após o leilão. Nós estamos lá desde 2003, não geramos essa dívida", afirmou.
A Feira de São Cristóvão, que completou 80 anos em 2025, é um importante ponto turístico e cultural do Rio de Janeiro. Em 2010, foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Em novembro de 2023, o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas foi declarado Patrimônio Histórico, Cultural, Turístico e Gastronômico do Estado do Rio de Janeiro.
A origem do espaço remonta a 1945, quando retirantes nordestinos chegavam em caminhões ao Campo de São Cristóvão, muitos deles para trabalhar na construção civil. Esses encontros deram início a celebrações com músicas e comidas típicas que logo se tornaram tradição.
Durante 58 anos, a feira permaneceu nos arredores do Campo. Em 2003, após a reforma do Pavilhão de São Cristóvão, o evento foi transferido para dentro do espaço. Nessa época, passou a se chamar oficialmente Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas.
Além da programação musical e gastronômica, o espaço reúne símbolos da cultura popular nordestina, como estátuas de Padre Cícero, Lampião e Maria Bonita, além do próprio Luiz Gonzaga.
O centro de tradições conta atualmente com cerca de 700 barracas fixas que reúnem gastronomia, artesanato, literatura de cordel e outros produtos típicos. A comida é um dos grandes destaques, com a oferta de pratos típicos da cozinha nordestina, como baião de dois, carne de sol com aipim, sarapatel, moqueca, e vatapá. Ela recebe em média 400 mil visitantes por mês, cerca de 12 mil às sextas, 30 mil aos sábados e 45 mil aos domingos.
