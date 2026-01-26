Os policiais do 12º BPM encaminharam os presos para a sede da 76ª DP - Reprodução

Publicado 26/01/2026 22:54 | Atualizado 26/01/2026 22:56

Rio – Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam dois homens com mais de 300 pacotes de drogas, na tarde desta segunda-feira (26), em Niterói, na Região Metropolitana. Um deles tinha em aberto um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital, pelo crime de roubo.

Material apreendido pelas equipes do 12º BPM Reprodução

A reportagem de O DIA apurou que, a partir de informações sobre venda de drogas na comunidade Pé Pequeno repassadas pelo Disque Denúncia, equipes se dirigiram à localidade, onde avistaram Ramom da Silva de Carvalho, de 28 anos, contra quem havia o mandado, e Vando José Ferreira de Lima, 20 anos, que já tinha uma anotação criminal por lesão corporal contra mulher, em atitude considerada suspeita. Ao notar a aproximação policial, a dupla tentou fugir.

Os agentes, no entanto, realizaram um cerco e conseguiram deter os homens. Com eles, os policiais apreenderam 290 pinos de cocaína; 58 tabletes de maconha; e um rádio transmissor.

Já na 76ª DP (Niterói), a autoridade policial autuou em flagrante Ramom e Vando, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, e também cumpriu o mandado de prisão pendente.