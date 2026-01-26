Bandidos colocaram fogo em barricada na Gardênia Azul - Reprodução

Bandidos colocaram fogo em barricada na Gardênia AzulReprodução

Publicado 26/01/2026 19:35 | Atualizado 26/01/2026 19:36

Rio - Um tiroteio entre criminosos e policiais militares terminou com três presos na tarde desta segunda-feira (26), na Gardênia Azul, na Zona Sudoeste do Rio. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que, durante o confronto, os bandidos incendiaram barricadas e tentaram fechar vias para dificultar a atuação da PM.

Veja o vídeo

Criminosos incendiaram objetos para fechar vias durante confronto com policiais militares na região da Gardênia Azul, na Zona Sudoeste



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/tdr3l7QBwr — Jornal O Dia (@jornalodia) January 26, 2026

De acordo com a corporação, os agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) estavam em patrulhamento na região no momento em que se depararam com três homens armados. Após o confronto, os militares encontraram um dos suspeitos ferido e ele recebeu atendimento sob custódia na UPA da Taquara antes de ser encaminhado à 32ª DP (Taquara).

Os outros dois também foram presos em flagrante e encaminhados à distrital. Com eles, os policiais apreenderam duas pistolas e drogas.