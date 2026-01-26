Rio - Um tiroteio entre criminosos e policiais militares terminou com três presos na tarde desta segunda-feira (26), na Gardênia Azul, na Zona Sudoeste do Rio. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que, durante o confronto, os bandidos incendiaram barricadas e tentaram fechar vias para dificultar a atuação da PM.
Veja o vídeo
Criminosos incendiaram objetos para fechar vias durante confronto com policiais militares na região da Gardênia Azul, na Zona Sudoeste
De acordo com a corporação, os agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) estavam em patrulhamento na região no momento em que se depararam com três homens armados. Após o confronto, os militares encontraram um dos suspeitos ferido e ele recebeu atendimento sob custódia na UPA da Taquara antes de ser encaminhado à 32ª DP (Taquara).
Os outros dois também foram presos em flagrante e encaminhados à distrital. Com eles, os policiais apreenderam duas pistolas e drogas.
