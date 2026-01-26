Rio – Dois agentes da Operação Segurança Presente foram flagrados dormindo dentro de uma viatura, na estação Central do Brasil, no Centro do Rio. Não há informações sobre a data do vídeo, que viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (26).
Veja as imagens:
Agentes do Segurança Presente são flagrados dormindo em viatura na Central do Brasil
O registro mostra os dois agentes, nos assentos do motorista e do carona, na viatura estacionada às margens da Avenida Presidente Vargas. Um deles está com a cabeça tombada para baixo, e o outro, para cima.
Segundo a Secretaria de Governo (Segov), responsável pelo Segurança Presente, a guarnição regressou à base “para orientações quanto à postura dos agentes”. A pasta encaminhou o caso à Polícia Militar imediatamente “para conhecimento e adoção das medidas disciplinares pertinentes”.
A PM informou que a Corregedoria Interna da corporação instaurou um procedimento “para apurar as circunstâncias do fato”.
