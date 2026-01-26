A ocorrência deixou o trânsito lento no trecho da Rua Marquês de São Vicente em frente ao shopping - Reprodução/COR

Publicado 26/01/2026 20:32 | Atualizado 26/01/2026 20:34

Rio – Um incêndio atingiu o Shopping da Gávea, na Zona Sul, na tarde desta segunda-feira (26). O fogo começou em um quadro de luz no subsolo do edifício. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel da Gávea receberam chamado para a ocorrência por volta de 17h30. Às 18h57, as chamas já estavam controladas.

Não houve feridos. A reportagem de O DIA tenta contato com o Shopping da Gávea para um posicionamento. O espaço segue disponível para eventuais manifestações.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que a ocorrência causou lentidão no trânsito no trecho da Rua Marquês de São Vicente, na altura do shopping. Uma faixa da via chegou a ser interditada para a atuação dos Bombeiros.

Mortes no Shopping Tijuca

O incêndio no centro comercial da Gávea acontece menos de um mês depois de um incidente do mesmo tipo em outro shopping: o Tijuca. No último dia 2, chamas atingiram uma loja de departamentos, também no subsolo, provocando as mortes do chefe de segurança Anderson Aguiar, de 43 anos, e da brigadista Emellyn Silvia Aguiar Menezes, 26.

DIA esteve no local e relatou que, pela manhã, ainda havia cheiro de fumaça na entrada e do lado de fora do estabelecimento. O Corpo de Bombeiros só autorizou a reabertura parcial do prédio após duas semanas . Uma equipe doesteve no local e relatou que, pela manhã, ainda havia cheiro de fumaça na entrada e do lado de fora do estabelecimento.

No mesmo dia, os militares anunciaram o planejamento para realização de uma série de vistorias técnicas em todos os shoppings do estado . A fiscalização vai analisar as condições de segurança contra incêndio e pânico, além de verificar o cumprimento da legislação vigente.

Para estarem plenamente regularizados junto à corporação, os centros comerciais devem possuir o Certificado de Aprovação, documento que atesta o cumprimento de todas as medidas de segurança contra incêndio e pânico previstas no projeto aprovado com a emissão do Laudo de Exigências.