Motociclista não resistiu após acidente Reprodução

Publicado 26/01/2026 16:35

Rio - Um homem morreu em um acidente na Avenida Brasil, na tarde desta segunda-feira (26). A colisão aconteceu entre um caminhão e uma motocicleta ocorreu na altura de Brás de Pina, na Cidade Alta. A vítima não foi identificada.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), duas faixas da pista central no sentido Centro foram interditadas, o que causou retenção imediata no fluxo de veículos. Segundo a PM, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) foram acionados.

A área onde ocorreu o acidente foi isolada e preservada para a perícia. O caso foi encaminhado para a 38ª DP (Brás de Pina).