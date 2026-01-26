Tubulação se rompeu na Avenida Brasil, altura de Santíssimo, Zona Oeste do Rio - Reprodução / Redes sociais

Tubulação se rompeu na Avenida Brasil, altura de Santíssimo, Zona Oeste do RioReprodução / Redes sociais

Publicado 26/01/2026 12:26

Rio - Uma tubulação de água se rompeu na Avenida Brasil, altura de Santíssimo, Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira (26). Com isso, o abastecimento de água foi interrompido em bairros da região.

Segundo a concessionária Rio+Saneamento, os bairros afetados são Bangu, Campo Grande, Santíssimo, Vila Kennedy, Realengo, Padre Miguel, Senador Camará, Jabour, Magalhães Bastos, Campo dos Afonsos e Jardim Sulacap.

Ainda de acordo com a companhia, equipes atuam no reparo do vazamento, e a previsão é que o serviço seja concluído até o final desta segunda-feira (26). Após a finalização, o fornecimento de água será retomado de forma gradual, podendo levar até 72 horas para a normalização em áreas elevadas e pontas de rede.

Moradores da região usaram as redes sociais para criticar a frequência dos rompimentos na tubulação.

"Nossa, parece até notícia repetida", comentou uma usuária.

"Todo dia isso, não é possível", escreveu outra moradora.

"Quando terá um investimento para trocar essa tubulação que rompe o tempo todo?", questionou um internauta.

A Rio+Saneamento orienta que os moradores utilizem a água de forma consciente e adiem tarefas que demandem maior consumo durante o período.