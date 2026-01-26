Hozenilda Bezerra busca informações sobre o paradeiro do irmão - Érica Martin / Agência O Dia

Hozenilda Bezerra busca informações sobre o paradeiro do irmãoÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 26/01/2026 13:27

Rio - Familiares procuram um motorista de aplicativo que desapareceu há oito dias depois de sair de casa, no bairro Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A residência de Hozélio Félix Bezerra, de 39 anos, foi encontrada revirada.

Segundo familiares, o homem sumiu na manhã do último dia 18. Hozenilda Félix Bezerra, conhecida como Sandra, de 44 anos, irmã do motorista, contou que soube do desaparecimento através da ex-namorada de Hozélio.

"Na sexta-feira (23), uma ex-namorada, que mora em Rio das Ostras [Região dos Lagos], me informou que ele tinha desaparecido. Eu disse: 'Como assim?'. E ela disse que também queria saber. Eu liguei para minha irmã e a gente se desesperou. No WhatsApp, a última vez que ele entrou foi dia 18, às 10h15. Os vizinhos deram falta e ela entrou em contato comigo", revelou.

Neste domingo (25), a família registrou o caso na 60ª DP (Campos Elíseos). Em depoimento, um primo do motorista disse que Hozélio começou a trabalhar recentemente fazendo corridas por aplicativo, realizando apenas trajetos longos. No relato, o parente destacou que foi à casa do primo e encontrou o imóvel todo revirado, com os itens pessoais fora do lugar. A porta da casa não aparentava sinais de arrombamento.

Para Hozenilda, alguém tem a chave da residência do irmão. Ela esteve nesta segunda-feira (26) no Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio para tentar informações sobre ele, mas não o encontrou.

"Eu não quero saber de bens materiais, quero saber do meu irmão. Quero que ele esteja bem. Se, Deus me livre, aconteceu alguma coisa, quero que tenha um enterro digno. É muito triste não saber onde ele está e o que aconteceu. Quando você sabe que a pessoa está doente, internada e recebe a notícia que ela se foi, não achamos bom, mas nos conformamos. Quando isso vai sair da nossa cabeça se a gente não achá-lo? Ele vivo ou morto, quero saber o que aconteceu", comentou.

Ainda de acordo com Hozenilda, o irmão era uma pessoa trabalhadora, sendo querido por vizinhos, e não se envolvia em problemas.

O carro, modelo Ford Ka preto, de placa LMZ2J96, Hozélio também desapareceu. Segundo a Polícia Civil, os agentes da 60ª DP (Campos Elíseos) realizam diligências para localizar o motorista.

*Colaboração de Érica Martin