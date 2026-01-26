O homem atirou quando a vítima se aproximou gravando a discussão com o celular - Reprodução/X

Publicado 26/01/2026 09:06

Rio - O homem baleado pelo vizinho, em Duque de Caxias , na Baixada Fluminense, permanece internado, nesta segunda-feira (26). O caso aconteceu no último sábado (24), quando dois homens se envolveram em uma briga, no bairro Jardim Gramacho. A vítima acabou filmando o momento em que o suspeito fez três disparos e ele acabou atingido.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, Jorge Franklin Rocha deu entrada no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC) na manhã de sábado, com perfurações na clavícula e lombar esquerdo, e passou por avaliação médica. A vítima realizou um procedimento cirúrgico e segue internada, com quadro estável, lúcido e orientado.

As imagens registradas por Jorge Franklin mostram um homem segurando uma arma e algumas testemunhas em volta. Uma delas chega a falar para a vítima chamar a polícia. "Pode chamar, eu não vou soltar a arma", declara o agressor no registro. Segundos depois, a vítima se aproxima e o atirador faz ao menos três disparos. O homem baleado sai correndo, enquanto os outros vizinhos se desesperam.

A reportagem do DIA apurou que o motivo da discussão tem relação com servidão de passagem, um direito que permite ao proprietário de um imóvel utilizar a área de um outro para ter acesso a funcionalidades, como água e passagem para via pública.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 59ª DP (Duque de Caxias) investiga o caso. Agentes já analisam a documentação médica, imagens apresentadas e testemunhas são ouvidas. Outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.