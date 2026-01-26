O homem atirou quando a vítima se aproximou gravando a discussão com o celularReprodução/X
Homem baleado por vizinho em Duque de Caxias permanece internado
Jorge Franklin Rocha sofreu perfurações na clavícula e lombar. Vítima registrou momento em que atirador fez três disparos contra ela
PM apreende 82 objetos perfurocortantes no primeiro fim de semana de megablocos
Operação especial inclui policiamento ostensivo, ações preventivas e uso de tecnologia para monitoramento em tempo real
Entregador de pizza morre baleado durante assalto na Zona Oeste
Paulo Vitor de Souza realizava uma entrega no momento em que foi abordado por criminosos
Dia de Iemanjá do Arpoador reunirá 21 atrações artísticas e religiosas, em ritual e evento
Recém-reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Cidade do Rio de Janeiro, a quarta edição do evento será realizada das 10h às 22h do dia 2 de fevereiro no Arpoador, e terá dezenas de casas de umbanda e candomblé
Rio tem previsão de chuva fraca a moderadas para os próximos dias
Temperatura aumentará levemente em comparação a este domingo (25)
Suspeito de matar a mãe com facadas no pescoço é preso em Niterói
Guilherme Vieira de Ávila estava com mandado de prisão temporária em aberto
