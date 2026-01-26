PM apreendeu objetos perfurocortantes como facas, tesouras, estiletes e canivetes - Divulgação / PMERJ

Publicado 26/01/2026 08:09

Rio - No primeiro fim de semana da temporada de megablocos, a Polícia Militar apreendeu 82 objetos perfurocortantes durante ações preventivas realizadas nos desfiles do "Chá de Alice ", no sábado (24), e "Bloco da Lexa ", no domingo (25), ambos no Centro do Rio.

Segundo o Governo do Estado, o planejamento especial mobilizou 1.410 militares em toda a área do Circuito Preta Gil, no Centro, que começa na Praça da Candelária, passa pela Rua 1º de Março e pela Avenida Antônio Carlos, e segue até as proximidades do Aterro do Flamengo.

Ao longo do percurso, foram instaladas torres de observação, além de monitoramento aéreo com helicóptero e drones do Grupamento Aeromóvel (GAM), equipados com câmeras e software de reconhecimento facial.

O esquema também contou com duas equipes do Grupamento de Patrulhamento em Multidão (GPM), que atuaram entre os foliões para prevenir tumultos.

"A segurança pública é um pilar fundamental para o sucesso do Carnaval de rua do Rio de Janeiro. Com um grande planejamento de segurança, que envolve dezenas de milhares de policiais, tecnologia e equipamentos, o objetivo é não apenas reduzir os crimes, mas fazer com que esta festa ocorra de forma ordenada", afirma o secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

A coordenação da operação ficou centralizada em um carro-comando próximo ao prédio histórico da Alerj, na Avenida Antônio Carlos, onde equipes de tecnologia acompanharam em tempo real as imagens das câmeras de monitoramento.

O esquema incluiu ainda o emprego do Regimento de Polícia Montada (RPMont), com patrulhamento na Central do Brasil e na Cinelândia, além de equipes do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) e de uma Unidade de Controle de Distúrbios (UCD) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq).