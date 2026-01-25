Rio – O Bloco da Lexa saiu pela manhã deste domingo (25), dando continuidade aos desfiles dos megablocos pelo Circuito Petra Gil, no Centro - a estreia foi com o Chá da Alice, no sábado (24). Após um ano de ausência - a edição de 2025 foi cancelada pela gravidez de risco da cantora, da filha Sofia, que chegou a nascer, mas morreu dias depois -, o cortejo voltou para matar as saudades dos fãs e também embalar quem estava na festa pela primeira vez.
fotogaleria
Dentre os cerca de 50 mil presentes, estava o bailarino Fernando Souza, de 20 anos, um dos que debutava no megabloco. Ainda na concentração, que começou às 7h na Rua Primeiro de Março, ele conversou com a reportagem de O DIA e resumiu: “É minha primeira vez aqui no bloco e estou muito animado”.
A atendente Juliana Gomes, de 18 anos, também foi sucinta ao responder o quão eufórica estava para a primeira vez no bloco: "Muita coisa".
Juliana estava acompanhada do amigo, o auxiliar de manutenção em supermercado Marllon Rodrigues, de 20 anos. Também estreante na festa, ele revelou um motivo especial para justificar sua empolgação: “É minha primeira vez aqui. E solteiro!”.
Para além do Bloco da Lexa, Marllon mostrou animação suficiente para todo o clima do carnaval de rua do Rio, que tomará diversas ruas da cidade, atravessando o período oficial da festa, entre 14 e 17 de fevereiro, e seguindo até 22, com estimativa total de 6 milhões de foliões e mais de 400 blocos ainda por desfilar.
Ele, no entanto, acabou revelando que ainda não conseguiu deixar o passado totalmente para trás: “Estou muito animado para esse carnaval! Espero esquecer minha ex”.
Quem também era puro entusiasmo com a “solteirice” neste carnaval era a foliã Su dos Santos, que não fez mistério sobre uma de suas metas para o bloco: “Estou com uma expectativa maravilhosa de me divertir e beijar muito”, disse ela, fazendo um apelo por uma festa pacífica: “Vamos nos divertir com segurança, sem confusão, sem briga, sem assalto, porque é muito bom curtir a vida e o Rio”.
Sobre o retorno ao carnaval de rua do Rio após o hiato de um ano, devido à perda de sua bebê, Lexa comentou: "Voltar é um sinal que a vida continua e que eu sou muito forte. Eu amo fazer isso, estou muito feliz de estar realizando o bloco hoje. Faço porque sou apaixonada".
Homenagem à Preta Gil
Lexa abriu o bloco com “Sinais de Fogo”, sucesso da cantora Preta Gil, morta em julho de 2025, por complicação de um câncer no intestino, que dá nome ao circuito de megablocos. O repertório ainda teve sucessos da música eletrônica e da Banda Eva e, claro, hits da anfitriã como “Sapequinha”, “Chama Ela” e “Só Depois do Carnaval”, além de “Combatchy”, parceria com Anitta e Luísa Sonza, e "Amiga com Amiga", lançada na última semana com MC GW e MC Carol.
MC GW, aliás, foi um dos convidados de Lexa, assim como MC Nito, as cantoras Lorena Simpson e Wenny, a DJ Jhury e o cantor Naldo Benny, que encerrou a apresentação.
Ainda neste sábado
Além do Bloco da Lexa, outros cortejos agitam a cidade neste domingo, que amanheceu ensolarado na maior parte da cidade, do jeito que o carioca gosta, sobretudo em tempos de carnaval. Ainda no Centro, o Sinfônica Ambulante levou centenas de foliões para dançar e pular ao som de ritmos como samba, rock, funk, forró, maracatu, salsa e jazz na Praça Marechal Âncora. Confira no vídeo abaixo:
O Cala a Boca e Dança se apresentou pela manhã, para cerca de 200 foliões, com um repertório que reuniu pagode, axé, sertanejo e samba-enredo, na Rua Xingú, na Freguesia, Zona Sudoeste.
Já no Humaitá, na Zona Sul, o Só Caminha recebeu cerca de 1 mil pessoas, desfilando a partir do Largo dos Leões, às 12h, com uma bateria voltada para sambas-enredo clássicos.
Atualmente com 100 integrantes na bateria, sob comando do mestre Caliquinho, conhecido por sua passagem pela Fiel Bateria da escola de samba São Clemente, o Só Caminha sai no carnaval de rua carioca desde 2009. "Hoje em dia todos têm quarenta e poucos anos, mas quando nós criamos o bloco, todo mundo estava na faixa dos 20. A gente gostava de samba, frequentava as rodas e, por isso, nos inscrevemos para fazer parte da bateria de carnaval, e aí começamos a tocar em blocos de rua", lembrou Gabriel Antunez, um dos fundadores do cortejo.
Na Tijuca, Zona Norte, serão dois blocos neste domingo. O Folia do Tinoco começa os trabalhos às 13h, na Rua General Espírito Santo Cardoso, tocando marchinhas tradicionais e sucessos de diferentes épocas da música brasileira para aproximadamente 300 pessoas.
E o Cordão da Tia Juca vai embalar cerca de 500 foliões com músicas carnavalescas, a partir das 15h, na Avenida Maracanã.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.