Bloco reuniu multidão neste sábado (24) - Reprodução

Bloco reuniu multidão neste sábado (24)Reprodução

Publicado 25/01/2026 11:56

Rio - O Boi da Macuca, de Pernambuco, desfilou pela primeira vez no pré-carnaval do Rio, neste sábado (24). O cortejo, que aconteceu na Praça Mauá, passando pelo Museu do Amanhã e por um trecho do Boulevard Olímpico, reuniu um grande público, que se esbaldou ao som de uma orquestra de frevo.



A apresentação marcou um momento inédito para o Boi, pois, pela primeira vez, o time completo de músicos, realizou um desfile fora de Pernambuco.

fotogaleria

Sob o comando da Orquestra do Maestro Oséas, uma das mais tradicionais de Olinda, o repertório apresentou clássicos do frevo e outras canções de artistas pernambucanos. Sob o comando da Orquestra do Maestro Oséas, uma das mais tradicionais de Olinda, o repertório apresentou clássicos do frevo e outras canções de artistas pernambucanos.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Excursões Festivais de Forró | Forrós no Rio de Janeiro (@rionoforro)



Tradição



Fundada em 1989, o Boi da Macuca surgiu através de José Oliveira Rocha, conhecido como Capitão Zé da Macuca, e se consolidou como um dos símbolos do carnaval olindense. O boi brincante desfila tradicionalmente no Carnaval de Olinda e no São João.

