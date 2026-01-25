Bloco reuniu multidão neste sábado (24)Reprodução
A apresentação marcou um momento inédito para o Boi, pois, pela primeira vez, o time completo de músicos, realizou um desfile fora de Pernambuco.
Sob o comando da Orquestra do Maestro Oséas, uma das mais tradicionais de Olinda, o repertório apresentou clássicos do frevo e outras canções de artistas pernambucanos.
Fundada em 1989, o Boi da Macuca surgiu através de José Oliveira Rocha, conhecido como Capitão Zé da Macuca, e se consolidou como um dos símbolos do carnaval olindense. O boi brincante desfila tradicionalmente no Carnaval de Olinda e no São João.
