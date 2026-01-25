Publicidade
Sabrina Sato brilha em ensaio técnico da Gaviões da Fiel
Rainha de bateria esbanjou beleza e carisma ao lado da comunidade em São Paulo, neste sábado (24)
Rio - Sabrina Sato, de 44 anos, participou do segundo ensaio técnico da Gaviões da Fiel, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, neste sábado (24). A rainha de bateria brilhou à frente dos ritmistas da Ritimão, rumo ao Carnaval 2026.
A majestade sambou e cantou ao lado da comunidade, esbanjando beleza, carisma e simpatia. Para a ocasião, vestiu fantasia cravejada de pedraria dourada e adereço na cabeça com palhas. Ela, ainda, recebeu flores vermelhas durante o ensaio. "Sou Gaviões", legendou Sabrina, ao compartilhar fotos nas redes sociais.
Em fevereiro do ano passado, a apresentadora comemorou 20 anos na agremiação paulista. No Carnaval deste ano, a escola corintiana levará o enredo "Vozes Ancestrais para um Novo Amanhã", que celebra luta e o legado dos povos indígenas, focando na preservação da floresta e da vida. A Gaviões será a quarta a desfilar no dia 14 de fevereiro.
Sabrina também é rainha de bateria da Vila Isabel, no Rio. A agremiação levará para a Sapucaí o enredo "Macumbembê, samborembá: sonhei que um sambista sonhou a África", em homenagem a Heitor dos Prazeres, assinada pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. A azul e branca será a segunda a desfilar no dia 17.
