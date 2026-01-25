Andrea de Andrade é rainha de bateria da Porto da Pedra - Divulgação

Publicado 25/01/2026 05:00

Rio - Em seu segundo reinado à frente da bateria da Porto da Pedra, Andrea de Andrade garante que a agremiação vai brigar pelo título de campeã da Série Ouro no carnaval carioca. Neste ano, a escola leva para a Sapucaí o enredo "Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite", que abordará a temática das profissionais do sexo. Ao Meia Hora, a rainha fala sobre a expectativa do desfile, relação com os integrantes, adianta detalhes de sua fantasia e mais. Confira a entrevista!

- Andrea, você desfila como rainha de bateria da Porto da Pedra pelo segundo ano neste Carnaval. Isso te dá uma segurança maior?



Sem dúvidas. Mesmo após tantos anos desfilando no carnaval, cada escola de samba é única. Suas comunidades têm identidades próprias. O frio na barriga da recepção, o retorno à frente de uma bateria, carrega muita emoção e também desafios. Mas fui acolhida com tanto carinho pela Porto da Pedra, que isso me trouxe segurança, confiança e ainda mais vontade de permanecer na escola. O sentimento é de gratidão e pertencimento. Podem se preparar, porque o próximo desfile será ainda mais especial.



- O que os torcedores da Porto da Pedra podem esperar do desfile deste ano? A escola vai brigar pelo título de campeã da Série Ouro?



A Porto da Pedra é uma escola que sempre entra na Avenida para disputar o título da Série Ouro. Sabemos o quanto isso é difícil, pois o grupo é formado por grandes escolas. Mas este era um enredo muito aguardado por todos, e a escola está realizando um trabalho muito responsável. Podem aguardar a Porto da Pedra na disputa por essa vaga, com todo respeito às coirmãs.



- Você já é conhecida pelo corpo escultural; apesar disso, tem feito alguma preparação especial para o Carnaval?



Na verdade, não existe uma preparação específica para o carnaval. Eu treino durante o ano inteiro e, curiosamente, quanto mais o carnaval se aproxima, menos consigo treinar, por causa da correria e dos compromissos com a escola. Acabo até me alimentando menos; A base da minha preparação vem desse trabalho contínuo ao longo do ano. A musculação já faz parte da minha rotina e do meu estilo de vida. Então, o foco acaba sendo a intensificação dos ensaios. Neste ano, emagreci um pouco, estou mais leve, mas sem nada radical, não faço treinos extremos nem dietas muito restritivas.



-Na Sapucaí, a escola vai apresentar o enredo "Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite", que abordará a temática das profissionais do sexo. O que achou da escolha?



Acho que se trata de um tema de extrema relevância cultural e social. Dar voz a pessoas invisibilizadas é um dos pilares do Carnaval. Essas mulheres sofrem preconceito da sociedade, mas elas existem e precisam ter espaço. Não adianta tentar calá-las. Espero que esse enredo da Porto da Pedra leve o debate para outras esferas e que essas mulheres tenham a dignidade que merecem.



- O que você representará no desfile? E como será sua fantasia? Bem ousada?



O meu personagem eu não posso revelar, isso é sempre segredo. Fantasia de rainha de bateria é igual vestido de noiva: só se mostra na hora, senão dá azar. Mas posso garantir que vem uma grande fantasia, com a minha cara, totalmente dentro do enredo e da proposta do nosso carnavalesco, Mauro Quintaes, e à altura da Porto da Pedra. Podem esperar, vocês vão amar.



- E por falar em look, você tem caprichado nos looks e nos ensaios de fotos de carnaval. O inspirado na Bruna Surfistinha, inclusive, fez muito sucesso. Essa é uma maneira de já ir entrando no clima da festa e até mesmo se familiarizar com o enredo?



Gosto de fazer parte do carnaval da escola como um todo. Acredito que apresentar esses personagens ao longo do pré-carnaval ajuda a introduzir as pessoas nesse universo, fazendo com que elas cheguem à Avenida já preparadas para o que a escola vai apresentar. Eu me sinto parte disso tudo, e o meu papel como rainha de bateria é justamente dar voz e visibilidade ao que a escola está propondo.



- Você já se espelhou em alguma Rainha de Bateria? Qual?



Sou uma grande entusiasta das mulheres no carnaval. A minha inspiração vem um pouco de todas: em algumas observamos o samba, em outras o look, em outras ainda a forma de se portar e de se comunicar. Acho o carnaval múltiplo, com espaço para rainhas de todas as características possíveis. Mas não posso negar que sou muito fã da Luma de Oliveira e me inspiro na sensualidade, no porte e na dedicação que ela tinha às suas baterias. É uma referência não só para mim, mas para todas as rainhas.



- Você tem algum 'ritual' antes de entrar na Sapucaí para desfilar?



Antes do desfile, faço meus banhos, peço proteção e, no dia, rezo por mim, pela minha escola e pelos meus ritmistas. Gosto de estar muito concentrada para fazer o melhor desfile possível.



- Tem algum momento mais especial e mais difícil durante o percurso do desfile?



O momento mais especial é a largada da escola. Passa um filme na minha cabeça, desde o início de todo o processo do carnaval, com todas as etapas. É um misto de emoção e alegria, e a certeza de que o trabalho será bem feito. Não existe um momento difícil: nós nos preparamos tanto para estar ali, e eu amo tanto estar naquela avenida, que as dificuldades ficam para depois. A Avenida é um lugar sagrado.