Liesa vai usar catracas para público acessar os ensaios técnicos no Sambódromo da Marquês de Sapucaí Arquivo/Agência O Dia

Publicado 23/01/2026 15:31

Rio - Depois de uma série de críticas do público, a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) voltou atrás na decisão que obrigava a emissão de ingressos por meio de um aplicativo para assistir aos ensaios técnicos na Sapucaí. Nesta sexta-feira (23), a entidade informou que a entrada no Sambódromo será feita por catracas, permitindo o controle do fluxo de pessoas em tempo real.

O novo modelo será adotado nos dois fins de semana em que as agremiações do Grupo Especial farão o aquecimento na Avenida: 30 e 31 de janeiro, 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro. A entrada permanece gratuita.



Quando a capacidade de determinado setor for atingida, o acesso poderá ser temporariamente pausado, sendo retomado conforme houver liberação de espaço. Já os QR Codes emitidos anteriormente pelo aplicativo continuam válidos e poderão ser utilizados normalmente.

Às 15h, já não era mais possível obter novos ingressos pelo aplicativo. Na plataforma da Ticketmaster, o evento aparecia como "encerrado", impedindo a emissão de novas entradas.



Críticas do público



Logo depois do anúncio da exigência do aplicativo para a retirada dos ingressos, na noite de quinta-feira (22), o público reagiu nas redes sociais da Liesa e da Riotur, responsável pela organização do evento.



"Vocês têm noção de quantas pessoas sabem acessar um novo aplicativo? Quantas pessoas têm tempo para retirar ingresso com antecedência? Existiu algum mecanismo que ensine as pessoas a fazerem isso?"; "Para não ter lotação, voltem ao modelo tradicional: espalhem as escolas ao longo dos finais de semana de janeiro. Querem juntar Zona Oeste, Baixada, Subúrbio, Mangueira, São Gonçalo e Niterói tudo num só dia. É óbvio que vai dar lotação"; "Um absurdo total, ao invés de melhorar para ajudar o povo, vocês estão dificultando a cada ano que passa. Inadmissível", escreveram alguns perfis.

As críticas também se estenderam aos que tentavam usar o aplicativo. Muitos relataram instabilidades no servidor e afirmaram não conseguir emitir os ingressos. "Estou desde as 11h50 tentando pegar um ingresso (comprei passagem para ir ao RJ ver minha amada Viradouro) e o app não funciona"; "Ninguém consegue pegar o ingresso"; "Para surpresa de zero pessoas, o app não está funcionando".



Com a repercussão negativa, o nome de Gabriel David, presidente da Liesa, e o da própria entidade chegaram a ficar entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter).

O que diz a Liesa



Em comunicado, nesta sexta-feira (23), a Liesa anunciou a nova mudança. "A Liesa informa que, após ouvir o público, realizar nova avaliação técnica e pedir permissão aos órgãos de segurança, adotará um modelo híbrido de acesso para os ensaios técnicos do Rio Carnaval 2026", afirmou a entidade.



Segundo a organização, a decisão inicial havia sido tomada com o objetivo de garantir segurança, fluidez na entrada e bem-estar ao público, diante do aumento expressivo de frequentadores nos últimos anos, para evitar superlotação. O aplicativo oficial do Rio Carnaval seguirá como canal de informação e apoio, mas não será obrigatório para o acesso aos ensaios.



Em um vídeo publicado nas redes sociais, Gabriel David também reforçou os motivos inicias da alteração. "O ensaio segue gratuito, popular e do povo. Organizar também é uma forma de cuidado", escreveu. Confira o pronunciamento abaixo:

Ensaios da Série Ouro não sofre mudanças

A Liga RJ, responsável pela Série Ouro, reforçou que o acesso ao Sambódromo não terá alterações e permanecerá como nos anos anteriores.

O aquecimento da Série Ouro tem início nesta sexta-feira, a partir das 21h, com a Unidos do Jacarezinho, Em Cima da Hora, Unidos da Ponte, Vigário Geral e Unidos de Padre Miguel. No sábado (24), a partir das 18h, ensaiam Botafogo Samba Clube, Unidos do Parque Acari, Unidos de Bangu, União de Maricá e União da Ilha. No mesmo horário no domingo (25), passam pela Avenida a Inocentes de Belford Roxo, Arranco do Engenho de Dentro, Império Serrano, Unidos do Porto da Pedra e Estácio de Sá.

Confira o calendário de ensaios do Grupo Especial



Sexta-feira - 30/1, a partir das 21h



Acadêmicos de Niterói

Mocidade Independente de Padre Miguel

Estação Primeira de Mangueira

Unidos da Tijuca



Sábado - 31/1, a partir das 18h



Desfile das Escolas Mirins



A partir das 20h

Unidos de Vila Isabel

Acadêmicos do Salgueiro

Paraíso do Tuiuti

Portela



Domingo - 1º/2, a partir das 17h30



Desfile das Escolas Mirins



A partir das 19h

Unidos do Viradouro

Imperatriz Leopoldinense

Acadêmicos do Grande Rio

Beija-Flor de Nilópolis



Sexta-feira – 6/2, a partir das 21h



Acadêmicos de Niterói

Mocidade Independente de Padre Miguel

Estação Primeira de Mangueira

Unidos da Tijuca



Sábado - 7/2, a partir das 18h



Lavagem da Passarela

Unidos de Vila Isabel

Acadêmicos do Salgueiro

Paraíso do Tuiuti

Portela



Domingo - 8/2, a partir das 18h



Desfile das Escolas Mirins



A partir das 19h

Unidos do Viradouro

Imperatriz Leopoldinense

Acadêmicos do Grande Rio

Beija-Flor de Nilópolis