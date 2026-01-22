Lorena Maria será destaque no carro abre-alas do Salgueiro - Reprodução/Instagram

Publicado 22/01/2026 17:55

Rio - Lorena Maria foi anunciada como destaque no abre-alas no desfile do Salgueiro em 2026. Nesta quinta-feira (22), a escola de samba comunicou a chegada da influenciadora após convite de Renata Frisson, a Mulher Melão, responsável pela seleção das musas.

"Lorena Maria é mais um nome que chega pra somar à família salgueirense. Ela será destaque no nosso abre-alas, abrindo o desfile junto com a gente e ajudando a contar essa história desde o primeiro passo. Seja bem-vinda ao nosso Torrão", informou a agremiação.

Musa da Unidos de Padre Miguel, a ex-noiva de MC Daniel comemorou a oportunidade de fazer parte do desfile da agremiação do Grupo Especial. "É emoção que não cabe no peito. Honrada demais em fazer parte da família Salgueiro."



Neste ano, o Salgueiro homenageará Rosa Magalhães, que faleceu em 2024, com o enredo "A Delirante Jornada Carnavalesca da Professora que Não Tinha Medo de Bruxa, de Bacalhau e Nem do Pirata da Perna-de-Pau". A agremiação vai fechar o desfile do Grupo Especial na terça-feira, 17 de fevereiro.