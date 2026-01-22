Vias no entorno do Sambódromo terão interdições entre sexta-feira (23) e domingo (25) - Arquivo/Agência O Dia

Publicado 22/01/2026 16:41 | Atualizado 22/01/2026 17:07

Confira o mapa abaixo: Rio - A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) divulgou o esquema especial de trânsito para a realização dos ensaios técnicos da Série Ouro do Carnaval 2026 no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. As interdições ao tráfego de veículos acontecem a partir das 19h de sexta-feira (23), com término previsto às 3h de sábado (24). Para os ensaios das noites de sábado e de domingo (25), as interdições serão das 15h à 0h.

Esquema especial de trânsito para ensaio técnico da Série Ouro Divulgação

O planejamento prevê ainda a proibição de estacionamento em diversas vias do entorno e nos acessos ao evento, além de inversão de mão de direção.



Interdições



- Avenida Presidente Vargas, pista lateral, sentido Candelária, entre a agulha localizada após a rua Carmo Neto (altura dos Correios) e a rua de Santana;

- Rua Benedito Hipólito, entre a rua Carmo Neto e a alça de descida da avenida Trinta e Um de Março;

- Rua Afonso Cavalcanti, entre a rua Amoroso Lima e a rua Carmo Neto;

- Rua Haroldo de Andrade, entre a avenida Presidente Vargas e a rua Benedito Hipólito;

- Rua Comandante Maurity, entre a rua Benedito Hipólito e a rua Júlio do Carmo;

- Rua Presidente Barroso, entre a rua Júlio do Carmo e a rua São Martinho;

- Rua Júlio do Carmo, entre a rua Carmo Neto e a rua Marquês de Sapucaí.

- Avenida Salvador de Sá, entre a rua Frei Caneca (via junto ao BPChoque) e a Travessa 11 de Maio no dia 23 de janeiro de 2025 será das 20h às 03h do dia subsequente, e nos dias 24 e 25 de janeiro das 17h à 0h;

- Alça de descida da avenida Trinta e Um de Março para a avenida Salvador de Sá e o respectivo retorno;

- Via de ligação da rua Frei Caneca, paralela à Praça da Apoteose, para a avenida Salvador de Sá no dia 23 de janeiro de 2025 será das 20h às 03h do dia subsequente. e nos dias 24 e 25 de janeiro das 17h à 0h;

- Entroncamento de acesso da Avenida Trinta e Um de Março à Avenida Salvador de Sá;



Desvios



- Os veículos provenientes da avenida Presidente Vargas em direção ao Túnel Santa Bárbara deverão adotar, o seguinte percurso: Rua Carmo Neto, rua Heitor Carrilho e rua Frei Caneca até o acesso ao viaduto 31 de Março;



- Os veículos provenientes do Centro e da Lapa, com destino à Tijuca e Avenida Brasil, serão desviados pela rua Frei Caneca em direção ao Viaduto 31 de Março, onde deverão usar a alça de acesso à avenida Presidente Vargas. Aos motoristas que estiverem nessa rota, a recomendação é seguir pela Praça da República ou pela rua de Santana, a fim de que possam acessar a avenida Presidente Vargas antes do trecho impactado pelo evento.



Inversão de mão de direção



O trânsito da rua Afonso Cavalcanti será desviado para a avenida Presidente Vargas, por meio da rua Amoroso Lima, que terá a mão de direção invertida neste trecho.



Proibição de estacionamento



Os motoristas deverão estar atentos à sinalização de proibição de estacionamento, na sexta (23), das 17h às 3h do dia subsequente e no sábado e domingo, das 12h à 0h, nas seguintes vias:



- Rua Amoroso Lima, entre rua Afonso Cavalcante e a avenida Presidente Vargas;

- Rua Carmo Neto, em toda extensão;

- Rua Heitor Carrilho, em toda extensão;

- Avenida Marquês de Sapucaí, em toda extensão;

- Rua Frei Caneca, entre a rua Heitor Carrilho e o Túnel Martim de Sá;

- Avenida Presidente Vargas, em toda extensão;

- Rua Benedito Hipólito, em toda extensão;

- Rua Afonso Cavalcanti, em toda extensão;

- Rua Júlio do Carmo, entre a rua Carmo Neto e a rua Marquês de Sapucaí;

- Rua Presidente Barroso, entre a rua Júlio do Carmo e a rua São Martinho;

- Rua Haroldo de Andrade, em toda extensão;

- Rua Comandante Maurity, em toda extensão.

As condições do trânsito serão monitoradas por técnicos no Centro de Operações e Resiliência (COR), quanto a eventuais impactos e, se necessário, os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região.



Agentes de trânsito da CET-Rio, da Guarda Municipal e apoiadores de tráfego vão orientar os motoristas. Painéis de mensagens variáveis informarão sobre os fechamentos e as rotas alternativas.



Para a chegada e saída ao evento, é recomendado a utilização do transporte público, como os ônibus, trem, metrô e o VLT. Não haverá estacionamento dedicado ao evento.

Esquema especial de metrô, trens e barcas

Os ensaios técnicos e os megablocos, que acontecem a partir deste final de semana no Rio, também terão um esquema especial do transporte público. O serviço de metrôs, trens e barcas funcionará com extensões de horários e viagens extras. Confira o esquema completo aqui.