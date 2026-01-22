Vias no entorno do Sambódromo terão interdições entre sexta-feira (23) e domingo (25)Arquivo/Agência O Dia
Interdições
- Avenida Presidente Vargas, pista lateral, sentido Candelária, entre a agulha localizada após a rua Carmo Neto (altura dos Correios) e a rua de Santana;
- Rua Benedito Hipólito, entre a rua Carmo Neto e a alça de descida da avenida Trinta e Um de Março;
- Rua Afonso Cavalcanti, entre a rua Amoroso Lima e a rua Carmo Neto;
- Rua Haroldo de Andrade, entre a avenida Presidente Vargas e a rua Benedito Hipólito;
- Rua Comandante Maurity, entre a rua Benedito Hipólito e a rua Júlio do Carmo;
- Rua Presidente Barroso, entre a rua Júlio do Carmo e a rua São Martinho;
- Rua Júlio do Carmo, entre a rua Carmo Neto e a rua Marquês de Sapucaí.
- Avenida Salvador de Sá, entre a rua Frei Caneca (via junto ao BPChoque) e a Travessa 11 de Maio no dia 23 de janeiro de 2025 será das 20h às 03h do dia subsequente, e nos dias 24 e 25 de janeiro das 17h à 0h;
- Alça de descida da avenida Trinta e Um de Março para a avenida Salvador de Sá e o respectivo retorno;
- Via de ligação da rua Frei Caneca, paralela à Praça da Apoteose, para a avenida Salvador de Sá no dia 23 de janeiro de 2025 será das 20h às 03h do dia subsequente. e nos dias 24 e 25 de janeiro das 17h à 0h;
- Entroncamento de acesso da Avenida Trinta e Um de Março à Avenida Salvador de Sá;
Desvios
- Os veículos provenientes da avenida Presidente Vargas em direção ao Túnel Santa Bárbara deverão adotar, o seguinte percurso: Rua Carmo Neto, rua Heitor Carrilho e rua Frei Caneca até o acesso ao viaduto 31 de Março;
- Os veículos provenientes do Centro e da Lapa, com destino à Tijuca e Avenida Brasil, serão desviados pela rua Frei Caneca em direção ao Viaduto 31 de Março, onde deverão usar a alça de acesso à avenida Presidente Vargas. Aos motoristas que estiverem nessa rota, a recomendação é seguir pela Praça da República ou pela rua de Santana, a fim de que possam acessar a avenida Presidente Vargas antes do trecho impactado pelo evento.
Inversão de mão de direção
O trânsito da rua Afonso Cavalcanti será desviado para a avenida Presidente Vargas, por meio da rua Amoroso Lima, que terá a mão de direção invertida neste trecho.
Proibição de estacionamento
Os motoristas deverão estar atentos à sinalização de proibição de estacionamento, na sexta (23), das 17h às 3h do dia subsequente e no sábado e domingo, das 12h à 0h, nas seguintes vias:
- Rua Amoroso Lima, entre rua Afonso Cavalcante e a avenida Presidente Vargas;
- Rua Carmo Neto, em toda extensão;
- Rua Heitor Carrilho, em toda extensão;
- Avenida Marquês de Sapucaí, em toda extensão;
- Rua Frei Caneca, entre a rua Heitor Carrilho e o Túnel Martim de Sá;
- Avenida Presidente Vargas, em toda extensão;
- Rua Benedito Hipólito, em toda extensão;
- Rua Afonso Cavalcanti, em toda extensão;
- Rua Júlio do Carmo, entre a rua Carmo Neto e a rua Marquês de Sapucaí;
- Rua Presidente Barroso, entre a rua Júlio do Carmo e a rua São Martinho;
- Rua Haroldo de Andrade, em toda extensão;
- Rua Comandante Maurity, em toda extensão.
Agentes de trânsito da CET-Rio, da Guarda Municipal e apoiadores de tráfego vão orientar os motoristas. Painéis de mensagens variáveis informarão sobre os fechamentos e as rotas alternativas.
Para a chegada e saída ao evento, é recomendado a utilização do transporte público, como os ônibus, trem, metrô e o VLT. Não haverá estacionamento dedicado ao evento.
