Maria Augusta durante desfile da União da Ilha, em 2012 Wigder Frota / Arquivo Pessoal

Publicado 22/01/2026 16:34 | Atualizado 22/01/2026 16:36

A Biblioteca Parque Estadual, no Centro, vai receber nesta sexta-feira (23), a partir das 10h, um seminário em memória da carnavalesca e comentarista Maria Augusta Rodrigues, que morreu em julho de 2025. Com passagens marcantes por escolas como Salgueiro, União da Ilha, Tuiuti e Beija-Flor, ela estaria completando 84 anos.

Segundo Sérgio Firmino, assessor-chefe de Carnaval da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e idealizador do projeto, "Maria Augusta foi, de fato, a 'mãe de todos', assim como Fernando Pamplona o 'pai de todos', no âmbito das escolas de samba. Por isso, é justa a homenagem a uma mulher que viveu para inovar e melhorar o Carnaval brasileiro."

Formada pela Escola Nacional de Belas Artes, a artista foi consagrada no Carnaval por desfiles antológicos, principalmente nas escolas de samba Salgueiro e União da Ilha. Também atuou como comentarista em diversos veículos, como TV Globo, Manchete e CNT.

O evento será dividido em duas partes: na primeira, o tema será “Quem era Maria Augusta Rodrigues”, falando de sua vida e obra, abordadas por Felipe Ferreira, professor do Instituto de Artes da UERJ e pesquisador de Carnaval, a jornalista Flávia Oliveira, a carnavalesca Lícia Lacerda, o jornalista Marcelo de Mello, a professora Patrícia de Aquino e o carnavalesco Eduardo Gonçalves.

Encerrando essa primeira parte, Selminha Sorriso, porta-bandeira da Beija-Flor, vai declamar a letra dos sambas da Unidos da Vila Santa Teresa, “Maria Augusta, Sorte e Carnaval”, de 1996; e do Arranco do Engenho de Dentro, “Maria Augusta, o sonho nas estrelas", de 2004.

Em seguida, a carnavalesca será, mais uma vez, homenageada pelos puxadores da Aprendizes do Salgueiro, que em 2025 se apresentaram com o enredo "Uni-duni-tê, o Aprendizes escolheu você!", festejando Maria Augusta.

Na segunda parte, o tema será “O Legado de Maria Augusta”. Participam dessa mesa Luis Carlos Magalhães, ex-presidente da Portela e ex-diretor cultural da Liesa, além dos carnavalescos Leonardo Bora, Leandro Vieira, Alex de Souza e Annik Salmon.

Ao final dos trabalhos, o grupo A Febre do Samba encerra a programação com a apresentação dos sambas que marcaram a trajetória de Maria Augusta. Haverá, ainda, uma exposição de croquis originais da artista.

O seminário acontece no Teatro Alcione Araújo, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, dentro da Biblioteca Parque. O endereço é Avenida Presidente Vargas, 1.261 (entrada pela Rua da Alfândega, ao lado da Igreja de São Jorge).

O credenciamento será feito no local, a partir das 9h45. A entrada é franca.

