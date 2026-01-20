'Superbateria' com 1.248 integrantes bateu recorde em Copacabana - Reprodução / Redes sociais

'Superbateria' com 1.248 integrantes bateu recorde em CopacabanaReprodução / Redes sociais

Publicado 20/01/2026 18:51

Rio - A abertura do Carnaval Fan Fest, nesta terça-feira (20), bateu o recorde mundial de maior bateria, com 1248 integrantes, na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. A "superbateria" formada pelas escolas do Grupo Especial e comandada por Neguinho da Beija-Flor levantou o público com sambas-enredo históricos.

Veja os vídeos







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Swingueira de Noel (@swingueiradenoel)









Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por CARNAVALESCO (@sitecarnavalesco)



O icônico intérprete ainda cantou ao lado de Belo durante a festa, que também teve um aulão de samba com a rainha de bateria do Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima.

O evento, que começou no feriado de São Sebastião, padroeiro da cidade, seguirá com atrações aos fins de semana até o dia 21 de fevereiro. As festas acontecem em um grande palco montado na orla de Copacabana, na altura do Posto 3, que ainda conta com um telão para transmissão das apresentações na Sapucaí, incluindo os ensaios técnicos. Entre as próximas atrações, estão Marcelo D2, Jorge Aragão, Gilsons e Pretinho da Serrinha, além das oficinas carnavalescas e aulas de samba.

O acesso ao Fan Fest, próximo a Rua República do Peru, é gratuito, mas sujeito à lotação e com entrada controlada por um sistema de reconhecimento facial. O público deverá realizar um cadastro prévio para garantir o ingresso, já disponível no aplicativo oficial do Rio Carnaval.