Superbateria com 1,2 mil ritmistas vai entrar para o livro dos recordesÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 19/01/2026 15:25

Rio - O primeiro Carnaval Fan Fest chega nesta terça-feira (20) para transformar a Praia de Copacabana, na Zona Sul, em mais um grande palco do samba. O evento começa no feriado de São Sebastião, padroeiro da cidade, e seguirá com atrações nos fins de semana, até 21 de fevereiro. Uma "superbateria" formada pelas escolas do Grupo Especial comanda a abertura, a partir das 16h, junto com Neguinho da Beija-Flor.

Na noite desta segunda-feira (19), os comandantes das baterias vão participar de uma visita técnica ao palco onde a celebração irá acontecer. Empolgado, o mestre Casagrande, da Unidos da Tijuca, conta que têm compartilhado com os colegas a expectativa para o evento, descrito por ele como mais uma oportunidade de celebrar a cultura e mostrar o Carnaval carioca para o mundo.

"É um evento muito grandioso, acho que vai ser uma experiência única, não só para mim, mas para todos os mestres de bateria, a gente está super empolgado. Mas, o mais importante é a celebração da nossa cultura, das baterias das escolas de samba do Rio. É a gente mostrar para o mundo a força do Carnaval carioca. Não vai ser só a superbateria, todas as escolas vão ter 'pocket' shows no palco e divulgar o Carnaval num período que a cidade está recebendo mais de dois milhões de turistas alimenta nossa cultura e isso se transforma em trabalho, renda, arrecadação. E é legal também para quem não conhece ou não tem condição de pagar um ingresso na Sapucaí, vão ter um gostinho".

O mestre da Pura Cadência destacou que as bateriais vão se apresentar com o mesmo compromisso e dedicação que sempre cruzam a Marquês de Sapucaí, mas sem a preocupação de buscar um título. "É um desafio novo de comandar juntos 1,2 mil componentes, mas a gente está levando mais para o lado da festa, não é competição. Estaremos lá pela celebração, para divulgar nossa cultura. Estamos muito animados, muito focados, mas estamos levando para esse lado da união de todas as escolas", afirmou Casagrande.

Para o mestre Fafá, da Acadêmicos do Grande Rio, o evento além de colocar as agremiações nos holofotes antes mesmo dos desfiles e valorizar as baterias e seus compontenentes, tem potencial para se tornar um marco na história do Carnaval.

"Acho que é um marco histórico, algo para o mundo inteiro ver a força do samba, que não é essa bagunça que as pessoas acham que é, que o samba é cultura, é fonte de renda, emprego, geração de cultura. Eu acho uma iniciativa incrível, estou muito feliz de poder participar, a Grande Rio está muito feliz de poder participar, assim como todos os outros amigos, também. Estamos muito empolgados de reunir todo mundo junto ali. Acho que é a história sendo escrita, sendo vista. E essa história, ela tem uma magnitude tão grande, que a gente vai até pro livro dos recordes como a maior bateria do mundo. Isso para a gente é de suma importância".

O mestre da Invocada ainda declarou esperar que seja a primeira de muitas das grandes apresentações conjuntas entre as baterias e que deseja que o recorde dos 1,2 mil ritmistas seja superado todos os anos. Além de comandar a apresentação com os outros colegas, Fafá também vai ministrar aulas ao longo do Carnaval Fan Fest.

O mestre Macaco Branco, da Unidos de Vila Isabel, não escondeu a emoção para o evento. "Para mim é muito gratificante, como mestre de bateria, estar fazendo parte desse projeto e unindo todas as baterias do Grupo Especial para fazermos essa celebração de união da música, dos sambas de enredo. É muita honra estar junto aos grandes mestres, para podermos entrar para a história. Hoje pode não parecer nada, mas isso entra para o livro do Guinness, então é uma honra fazer parte desse momento histórico e poder estar representando minha Vila Isabel como mestre", disse o mestre da Swingueira de Noel.

Estreando no Grupo Especial, o mestre Vitinho revelou a ansiedade para comandar a bateria da Portela junto com os outros colegas e ritmistas. "Já parte daquela ansiedade de quando acabam as festas do ano novo, ansiedade do Carnaval. A Fan Fest é mais uma festa para o sambista em nosso calendário, que nos deixa felizes de estarmos celebrando e fazendo um som juntos. Isso é bacana demais, mostra que no samba existe a união. Vai ser um dia histórico, que com certeza ficará marcado na minha carreira e é muito bacana estar vivendo esse momento com a bateria da Portela, todo mundo está muito empolgado e ansioso".

O mestre da Tabajara do Samba ainda brincou que se uma bateria é capaz de despertar emoções no público, 12 delas unidas só podiam entrar para o livro dos recordes. "Vai ser algo histórico, eu vou ficar muito feliz em fazer parte desse momento. Carnaval é isso, é união, é alegria e felicidade. Amanhã, tudo vai se esbanjar, tudo isso vai estar no ar, essa energia positiva na FanFest", completou.

Evento gratuito vai transmitir desfiles



Além dos shows das baterias, também será realizado um aulão de samba no pé, com Carlinhos do Salgueiro, coreógrafo responsável por revelar grandes talentos entre musas e passistas. À noite, Belo e Neguinho da Beija-Flor se encontram para um show especial. Depois da abertura, o Carnaval Fan Fest continua com encontros musicais, aulas de samba e oficinas carnavalescas às sextas, sábados e domingos, e nos dias de desfiles oficiais, entre 13 e 17 de fevereiro, até o sábado das Campeãs, no dia 21. O local contará com telões para a transmissão das apresentações na Sapucaí.