O bairro de Copacabana, na Zona Sul, começa a receber, nesta terça-feira (20), um ciclo de encontros sobre carnaval. O evento acontece no Espaço Abu (Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 249), a partir das 19h.
A abertura da programação contará com a participação de Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira e diretora cultural da Liesa. No dia 27, o convidado será o coreógrafo Marcelo Misailidis, responsável pela comissão de frente da Mocidade Independente de Padre Miguel. Já no dia 3 de fevereiro, a pesquisadora Rachel Valença vai abordar aspectos históricos da folia. A produção é de Marcela Marcatto.
O encerramento do "Papo no Abu" está previsto para o dia 10 de fevereiro, com o intérprete Zé Paulo Sierra, da Portela e da União de Maricá.
Os ingressos, que custam R$ 40 (inteira), estão à venda pela plataforma Sympla ou na bilheteria do local. A mediação do bate-papo será do jornalista Fred Soares, da equipe de carnaval da Rádio Tupi.
