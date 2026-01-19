Rainha de bateria da Mangueira, Evelyn Basttos - Thaís Brum / Rio Carnaval

Publicado 19/01/2026 16:16 | Atualizado 19/01/2026 16:21

O bairro de Copacabana, na Zona Sul, começa a receber, nesta terça-feira (20), um ciclo de encontros sobre carnaval. O evento acontece no Espaço Abu (Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 249), a partir das 19h.



A abertura da programação contará com a participação de Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira e diretora cultural da Liesa. No dia 27, o convidado será o coreógrafo Marcelo Misailidis, responsável pela comissão de frente da Mocidade Independente de Padre Miguel. Já no dia 3 de fevereiro, a pesquisadora Rachel Valença vai abordar aspectos históricos da folia. A produção é de Marcela Marcatto.

O encerramento do "Papo no Abu" está previsto para o dia 10 de fevereiro, com o intérprete Zé Paulo Sierra, da Portela e da União de Maricá.



Os ingressos, que custam R$ 40 (inteira), estão à venda pela plataforma Sympla ou na bilheteria do local. A mediação do bate-papo será do jornalista Fred Soares, da equipe de carnaval da Rádio Tupi.