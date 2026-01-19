O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, ao lado do presidente da Liesa Gabriel David, do diretor Elmo, da ministra das Mulheres, Marcia Lopes, e Cassius Rosa, do Ministério da Cultura - Divulgação

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, ao lado do presidente da Liesa Gabriel David, do diretor Elmo, da ministra das Mulheres, Marcia Lopes, e Cassius Rosa, do Ministério da CulturaDivulgação

Publicado 19/01/2026 15:53

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) e o governo federal, por meio da Embratur e Ministério da Cultura, assinaram nesta segunda-feira (19), em cerimônia realizada na Cidade do Samba, um acordo que prevê o repasse de R$ 12 milhões às escolas do Grupo Especial do Carnaval do Rio. O termo de cooperação estabele a divisão igualitária do valor entre as agremiações.



Segundo o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o investimento justifica-se pelo fato de o Carnaval do Rio ter projeção internacional e dar retorno ao turismo e à economia nacional.

"O Carnaval da Sapucaí é uma vitrine do Brasil. É a nossa imagem para mais de 160 países. Investir nesse evento é fortalecer a nossa imagem no exterior, impulsionar o turismo e garantir que essa cadeia econômica continue gerando emprego e renda para milhares de pessoas", disse Freixo.

O presidente da Liesa, Gabriel David, afirmou que o apoio financeiro contribui para a previsibilidade das escolas e para a manutenção de atividades sociais e comunitárias realizadas pelas agremiações em seus territórios de origem.

"O Carnaval é uma das principais manifestações culturais do país e as escolas de samba movimentam a economia não apenas no período dos desfiles, mas o ano todo, com ensaios, feijoadas e outras atividades culturais e sociais. Isso sem falar na geração de empregos, com uma imensa cadeia produtiva que atua nos barracões, criando e desenvolvendo o maior espetáculo da Terra", afirmou Gabriel.