Publicado 19/01/2026 10:28

Rio - Lexa, de 30 anos, marcou presença no primeiro ensaio da Dragões da técnico da Gaviões da Fiel, no Anhembi, em São Paulo, neste domingo (18), e mostrou muito samba no pé. A cantora, que é madrinha de bateria da escola, usou um look feito em Paritins e exibiu o corpão em forma.

"Pronta pro meu primeiro ensaio técnico em São Paulo! Que emoção! Viva as Guerreiras Icamiabas! Meu look foi feito em Parintins pela maravilhosa Negreyce Andrade e estou extremamente feliz e honrada", escreveu ela em uma publicação feita no Instagram.

Em outra, Lexa apareceu toda animada cantando o enredo e sambando muito. "Foi incrível!!! Amei demais", celebrou a artista, na legenda. A mulher de Ricardo Vianna recebeu vários elogios. "Gata", comentou Viviane Araujo. "Linda", disse Lorena Improta. "Muito perfeita", opinou Bruna Griphao. "Maravilhosa", destacou Pocah.







A Dragões da Real apresentará o enredo "Guerreiras Icamiabas: Uma Lendária História de Força e Resistência", neste carnaval. A agremiação será a terceira escola a entrar na Avenida no dia 13 de fevereiro.

Lexa esteve à frente da bateria da Unidos da Tijuca, no Rio, entre 2020 e 2024. Ela, no entanto, precisou se afastar do posto após ser diagnosticada com uma gestação de risco. Sua filha, Sofia, nasceu prematuramente e faleceu três dias depois no ano passado.