Cacau Protásio confirma presença no desfile da Portela 2026Divulgação

Publicado 17/01/2026 14:00

Rio - Cacau Protásio está confirmada no desfile da Portela no Carnaval. A atriz e humorista foi convidada pela presidência da escola para integrar o elenco de personalidades que cruzarão a Marquês de Sapucaí com as cores azul e branca.

Conhecida pelo carisma, Cacau mantém uma relação antiga com o samba e com o Carnaval. A aproximação começou ainda na infância, quando frequentava blocos de rua e quadras de escolas de samba ao lado da família. "Sou sambista antes mesmo de aprender a escrever e a ler. Desde criança amo essa festa e acompanho com carinho e respeito todos aqueles que fizeram e fazem com que esse espetáculo exista e resista até hoje", declarou a artista.



O convite foi recebido pela atriz como um reconhecimento de sua ligação com o povo e com a festa. "Quando meu amigo Davyson Gomes me contou que a Portela gostaria de me ter no desfile, eu custei a acreditar. Muitas vezes vemos uma 'branquitude' ocupando espaços de protagonismo na nossa festa, o que acaba desanimando. Mas a Portela é raiz: valoriza a comunidade, o povo, respeita seus baluartes e sua ancestralidade. Estou muito feliz de estar aqui, especialmente por desfilar no chão, onde existe o contato direto com o público, algo que eu amo. Tenho certeza de que será um grande Carnaval. É uma honra estar aqui", afirmou.

A Portela será a terceira escola a entrar na Marquês de Sapucaí no domingo de Carnaval, 15 de fevereiro. Este ano, a agremiação apresentará o enredo "O Mistério do Príncipe do Bará – A oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande", que presta homenagem ao Príncipe Custódio, personagem histórico e espiritual responsável por estruturar o Batuque no Rio Grande do Sul.